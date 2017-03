Basquetebol – Atletas do Santarém Basket nas seleções distritais    

Com a paragem dos campeonatos, para as férias de Carnaval, entraram em ação as seleções distritais de basquetebol, com treinos de observação/preparação no passado fim de semana, estando o Santarém Basket Clube representado por 15 atletas nos escalões de Sub 14 e Sub 16 femininos e masculinos.

Realizaram-se também dois torneios de preparação nos dias 27 e 28 de fevereiro, em Santarém, na Nave Desportiva e Pavilhão Municipal, com as presenças das seleções de AB Santarém, AB Alentejo e AB Viana do Castelo. Já no dia 28 em Pombal, entraram em ação as equipas de Sub16 Femininos e Masculinos e de Sub14 Femininos e Masculinos, com a presença das seleções de AB Santarém, AB Leiria, AB Coimbra e AB Castelo Branco.

Do Basket Santarém participaram nas seleções de sub14 femininos as atletas Leonor Calvo, Maria Inês Lourenço e Marta Cordeiro, na de sub 14 masculinos os atletas Dinis Caroço, Lourenço Graça, Miguel Infante e Tomás Caroço; na de SUB 16 FEMININOS participaram Érica Serrão, Inês Mendes, Maria Inês Feija, Maria João Almeida, Marta Martins, Rita Espargosa, Teresa Batista, e na seleção de sub 16 masculinos participou o atleta Diogo Gil.