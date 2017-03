As contas opacas do Município de Santarém com a publicidade nos jornais

Os gastos com publicidade nos órgãos de comunicação social de Santarém voltou a ser tema na sessão de Câmara de Santarém. O vereador da CDU, Francisco Madeira Lopes, fez um “um mea culpa porque na última reunião de Câmara disse que ainda não tinha recebido os valores da publicidade da empresa municipal Águas de Santarém para o ano de 2016”, e afinal já recebeu.

Recorde-se que o vereador da CDU e antes também os do PS questionaram por diversas vezes ao longo do último ano o presidente da Câmara quanto à disparidade na forma como distribui os investimentos publicitários entre os diversos órgãos de comunicação social de Santarém.

Segundo os dados agora revelados pelo vereador da CDU, a Águas de Santarém gastou n’O Mirante 13.920 euros, no Correio do Ribatejo 2.234, n’O Ribatejo 1.108 euros, num total de 17.262 euros de investimento publicitário desta empresa municipal.

Os gastos em publicidade da empresa municipal Viver Santarém em 2016, foram de 10.143 euros no Mirante, 5.817 na Rede Regional e 3.241 no Correio do Ribatejo. O Ribatejo ficou a seco, pois claro.

Quanto aos gastos da Câmara Municipal, o vereador sublinha que só foram dados os valores de 2015: Mirante 6.558 euros, Correio do Ribatejo 3.145 euros, O Ribatejo 2.154 euros. Por isso, adianta, “se os valores do Município de 2016 tiverem sido aproximados ao de 2015, isso já nos permite fazer uma estimativa: num total de 48.320 euros, 63% foram para um só órgão, O Mirante, 17% para o Correio do Ribatejo, 12% para a Rede Regional, e 6,7% para O Ribatejo. Sem querer esperar mais pelos dados que solicitou e que ainda não vieram – os gastos da Câmara, da Viver Santarém e da Águas de Santarém, em publicidade desde o início deste mandato – Francisco Madeira Lopes afirmou que “estes números são muito desequilibrados, refletem uma disparidade grande na forma como trata os diversos órgãos de comunicação, o que pode ser perigoso para a democracia”.

O vereador reiterou as conclusões da sua anterior intervenção sobre este assunto: “À CMS não basta ser séria, tem que dar a todo o tempo uma imagem de isenção no tratamento dos OCS para não permitir que se abra sequer campo para a mera suspeita, suspeita essa que será sempre ignominiosa e perigosa, de que uns OCS são privilegiados ou prejudicados, uns em relação aos outros, por causa da avaliação que faça quem, em dado momento esteja no poder relativamente ao seu trabalho”.

“Gostaria que a CMS, e as empresas municipais, soubessem explicar com critérios objectivos as escolhas de gastos com OCS que fizeram em cada momento. Aliás essa é uma exigência de boa gestão financeira e de legalidade que se pode fazer em relação a esta matéria como a qualquer outra. Não o fazendo, a CMS, o PSD, estão, salvo melhor opinião, a criar um clima de suspeição grave, perigoso e muito pouco saudável para a Democracia e que eu aqui critico, admitindo tomar outras medidas no futuro tendentes a acabar com este comportamento incompreensível até este momento.”

Relacionado