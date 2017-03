A Materna Casa da Poesia – Fernando Paulouro apresenta livro sobre Eugénio de Andrade

Não há como a poesia para forjar circunstâncias felizes. Sábado, dia 4 Março, será tempo para nos sentarmos à mesa fraterna da poesia de Eugénio de Andrade, em Santarém. Vai ser na Sala de Leitura Bernardo Santareno, às 16h30.

Haverá palavras, música e poemas. O pretexto para a “festa” da poesia é a apresentação do livro “A Materna Casa da Poesia”, sobre Eugénio de Andrade, da autoria do jornalista e escritor Fernando Paulouro Neves, também colunista regular nas páginas do jornal, O Ribatejo.

O livro, diga-se já agora, tem muito a ver com os traços identificadores da invenção poética que conduzem à “materna casa”, tudo aquilo que levou Eugénio de Andrade a dizer, um dia: “Das coisas melhores que me aconteceram na vida foi ter nascido numa aldeia da Beira Baixa e aí ter passado toda a minha infância”.

Cito do livro: “O amor, a terra, o homem. É A Materna Casa da Poesia de Eugénio de Andrade. Uma Casa comum, que os seus leitores habitam porque conhecem a arquitetura dos seus versos. Uma casa feita sílaba a sílaba, onde a Escrita da Terra é sempre uma escrita do coração, um alfabeto de esperança que ilumina os dias e nos faz reconciliar com o tempo. Uma Casa onde aprendemos a amar o efémero, pois todos afinal estamos de passagem, como dizem os seus versos. Eis A Materna Casa da Poesia de Eugénio de Andrade. Basta ler a sua poesia – e entrar.