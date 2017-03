Vídeo – Novo concessionário Ford abre em Santarém

A LizDrive, é a nova representante da marca Ford no distrito de Santarém e inaugurou o novo concessionário na zona industrial da cidade, com serviço de venda e após-venda de viaturas. A marca já esteve representada na região até há alguns meses mas agora passa para as mãos da Lena Automóveis que já tem em Santarém a representação das marcas Peugeot e Volvo, através da empresa LPM. A ambição do concessionário para este ano é vender mais de 120 viaturas e aumentar a sua força de vendas e de após-venda em Santarém, passando dos cerca de 10 colaboradores atuais para cerca de 15. “É um reforço de área e da confiança que a marca Ford tem em nós. A marca lançou-nos o desafio em 2015 e cá estamos para reforçar a nossa presença, enquanto Lena Automóveis, no mercado do distrito de Santarém”, refere Anabela Carreira, CEO da Lena Automóveis.

“É uma aposta que sentimos que vai ser ganhadora. Temos sentido um enorme reação do mercado à nossa empresa”, acrescenta a empresária. Em breve, o concessionário vai lançar o novo Ford Fiesta. “A marca Ford está a crescer e acreditamos que, em conjunto vamos fazer um bom trabalho”, frisa Anabela Carreira. A concorrência entre as marcas e os concessionários LPM e LizDrive em Santarém é parte natural do negócio mas também é encarada de forma positiva pelos responsáveis da Lena Automóveis. “É preferível a concorrência estar na nossa própria casa e tarabalharmos isto numa lógica de segmentação de mercado”, explica Anabela Carreira, acrescentando que cada marca tem os seus modelos e as suas características para cativar vários tipos de clientes.

A festa de inauguração contou com a presença de responsáveis do Grupo Lena, entre eles o presidente do Conselho de Administração, Joaquim Paulo Conceição, assim como de responsáveis nacionais da Ford, visivelmente satisfeitos por esta aposta conjunta em Santarém. “Não me recordo de haver um espaço tão digno para a Ford como este agora da LizDrive. As antigas concessões não tinham esta qualidade e acreditamos que são as instalações que nos vão ajudar a alavancar as vendas no distrito de Santarém, que não têm estado muito famosas”, referiu ao nosso jornal João Ferro, diretor-geral de vendas da Ford em Portugal.

A animação da festa esteve a cargo do músico David Antunes, de Dj Vassalo, Mário Dias e Nicinha.