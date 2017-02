A literatura de crime e mistério expandiu-se nos anos 1920 e 1930 nos EUA, irradiando para a Europa, com sucesso absoluto. Não que este subgénero literário não tivesse gloriosos antecedentes, basta pensar no entusiasmo com que foram recebidas as histórias de Sherlock Holmes, criadas por Sir Arthur Conan Doyle. E nos EUA Edgar Allan Poe era encarado como um génio literato inigualável. Novas classes médias despertavam para uma literatura de entretenimento centrada no chamado romance-problema, havia um crime praticado em condições singularíssimas, estranhíssimas, quarto hermeticamente fechado, crimes anunciados previamente pelo envio de canções infantis, e noutros casos os detetives tinham que voltar ao passado longínquo, reconstituir um crime e encontrar o seu verdadeiro autor… Surgiram inspetores, detetives privados ou da polícia e até detetives amadores.

O romancista norte-americano S. S. Van Dine criou um fleumático, cultíssimo e snob detetive amador, Philo Vance. Quando S. S. Van Dine escreveu O Caso Benson, em 1926, o sucesso editorial foi imediato, o romancista atirou-se ao trabalho e no ano seguinte a crítica ia aplaudir o seu segundo romance A Morte da Canária, por S. S. Van Dine, agora publicado pela Porto Editora, primeira edição na Livros do Brasil/Porto Editora.

E que grande romance-problema! A bela e calculista Margaret Odell, famosa artista da Broadway, encontrada morta em casa, por estrangulamento. Quando a polícia chega encontra um apartamento saqueado, joias roubadas, há logo quem suponha que o móbil do crime foi o roubo. Mas para Philo Vance tudo aquilo não passa de uma encenação, uma mascarada para um crime que tinha outras fundas razões. Aparentemente, nenhum dos homens que convivia com a “Canária” tivera possibilidade de a assassinar, impossível entrar pelas janelas, a porta de entrada estava constantemente vigiada, os homens com quem a artista convivia apresentavam sólidos álibis.

O que marcou a popularidade destes romances de S. S. Van Dine nas décadas de 1920 e 1930 assentava na personalidade do detetive amador e na construção narrativa. Philo Vance é amigo do procurador público, acompanha-o em todas as investigações, Van Dine é o amigo que escreve as histórias. Van Dine é rebuscado, gosta de exibir verve literária e declarar frontalmente ao leitor que sabe construir personagens. Logo a descrever Margaret Odell: “era de estatura mediana, esguia e elegante, de uma graciosidade felina e maneiras cautelosas e arrogantes – resultado, talvez, da sua famosa familiaridade com os grandes da Europa. Tinha os lábios que caraterizavam a cortesã, carnudos e avermelhados, e uns grandes olhos que lembravam os da The Blessed Damozel de Rossetti. Havia na sua face um estranho conjunto de sensual promessa e de espiritual renúncia, à semelhança do que os pintores de todas as épocas têm atribuído à Madalena Arrependida. No rosto de Odell transpareça aquele misto de voluptuosidade e de mistério que fascina os homens e os conduz à prática de tudo quando tende à sua total perdição”. Igualmente S. S. Van Dine descreve Vance, as suas imensas aptidões, a sua vasta e complexa cultura, o seu rosto delicado e expressivo: “Dava a impressão de ser uma pessoa totalmente alheia ao mundanismo e, de facto, observava a vida sob um prisma desapaixonado, como espectador que se ri das insensatas futilidades que a sociedade cultiva”.

As investigações não dão fôlego ao leitor, avança-se para o local do crime, descreve-se a planta da casa, desnudam-se os indícios, toma-se nota do caos montado no cenário do crime. Interroga-se se anda por ali a mão de um arrombador profissional, descobre-se que tudo foi devassado, exceto um guarda-fato por sinal fechado por dentro. Interroga-se a criada e o porteiro, não se faz luz nenhuma, sabe-se que alguém acompanhou a artista e que a trouxe no regresso a casa, talvez meia hora antes do assassinato, esse alguém pediu um táxi e entretanto ouviu-se um pedido de socorro dentro de casa, a Canária respondeu no interior que estava tudo bem. Descobre-se que veio um visitante anónimo, mais tarde apura-se que era um escroque da artista, todo o cenário se adensa, Philo Vance já não tem dúvidas que alguém matou e outro alguém assistiu ao crime dentro do armário. Os acontecimentos precipitam-se, o escroque de Margaret Odell é assassinado, abrem-se brechas nos depoimentos desses homens com quem a artistas convivia e descobre-se que a Canária praticava a chantagem ao mais alto nível. É então que começa a desmonstração assombrosa de Philo Vance e a seguir a descoberta de provas que conduzirão a um desfecho final assombroso, o assassino desmascarado suicida-se e Philo Vance disse ao procurador, cheio de displicência: “Dispor da vida do próximo não é muito razoável, mas da própria sim, quanto se tem motivo. O suicídio um direito inalienável”.

Dir-me-ão que estas preciosidades dos mestres da literatura policial de há um século pouco ou nada têm a ver com as motivações de leitura do presente. Não perfilho este ponto de vista, continua a ser do que melhor se escreveu, Ellery Queen, Agatha Christie, Anthony Berkeley, Georges Simenon, entre outros, são indispensáveis para os cultivadores de histórias bem urdidas e sobretudo bem contadas, não dando tréguas nem descanso enquanto a trama se adensa e tudo se encaminha para um grande final onde um génio junta pontas soltas e prepara a justiça. É por isso que as obras de S. S. Van Dine não estão fora do tempo e atraem cultivadores exigentes.