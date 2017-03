Notícia atualizada – Falhou projeto de levar oliveira de Mouriscas para Londres

Recebemos carta do vereador luso-britânico em Londres, Guilherme Rosa, com raízes familiares em Tomar, a explicar-nos que, para já, desistiu do projeto de levar uma oliveira milenar de Mouriscas para a plantar num parque da capital inglesa como forma de homenagear o Tratado de Windsor, a mais antiga aliança do mundo entre países e que une Portugal e Inglaterra. Ao que soubemos pelo próprio, o grupo de cidadãos de Mouriscas, que criou a Rota das Oliveiras Milenares, acabou por desistir da parceria e o vereador também não vê condições de apoios mecenáticos para concretizar a mudança.

No entanto, a ideia inicial de Guilherme Rosa – que é vereador do partido Trabalhista na Stockwell Ward (freguesia) do município londrino de Lambeth – era de levar uma das oliveiras históricas de Mouriscas para Londres, pelo menos, uma que tivesse idade superior à do tratado de Windsor (650 anos). Como em Mouriscas existe aquela que é a árvore mais antiga do País, a famosa Oliveira de Cascalhos (ou do Mouchão), que foi recentemente datada como tendo 3.350 anos, gerou-se alguma confusão sobre a alegada intenção deste político luso-britânico de levar precisamente esta oliveira, a que o jornal O Ribatejo também deu eco mas que é falsa. Guilherme Rosa nega que alguma vez tivesse pretendido levar a oliveira de Cascalhos, até porque até porque se trata de uma árvore classificada como Património Nacional pelo ICN-F, com estrutura oca, frágil e de impossível transplantação. O que chegou a estar pensado, e estava em debate alargado na aldeia, era a doação de uma das várias outras oliveiras milenares e já existiam proprietários disponíveis para o projeto. Estas oliveiras estão devidamente identificadas e estão a ser estudadas e protegidas por um grupo de defensores que criaram a Rota Milenar das Oliveiras de Mouriscas.

