Palestra “Santarém na Ordem” adiada para Março

A Delegação Distrital de Santarém da Região Sul da Ordem dos Engenheiros irá realizar a primeira palestra do ciclo “Santarém na Ordem” no próximo dia 10 de março (sexta-feira), pelas 21h00. Este ciclo, que será marcado pela presença e intervenção de figuras de prestígio nacional, terá a sua estreia dedicada ao tema “Conciliar o Mundo” e contará com o Prof. Adriano Moreira como principal orador.

Estadista e notável estudioso de assuntos de Política Internacional, Adriano Moreira destacou-se pelo seu percurso académico e pela sua ação na qualidade de Ministro do Ultramar, durante o Estado Novo, ao pôr em prática as teses do luso-tropicalismo e ao fazer aplicar uma série de reformas. Foi sob o seu Ministério que foi abolido o Estatuto do Indigenato (que impedia a quase totalidade dos habitantes das colónias de adquirir a nacionalidade portuguesa), que foi aprovado o Código de Trabalho Rural (considerado pela OIT como um dos mais avançados à época) e abolido o regime de contratação. No regime democrático foi Presidente do Centro Democrático Social (1986-1988 e, interinamente, 1991-1992).

Adriano Moreira foi distinguido com o Prémio Abílio Lopes do Rego, da Academia das Ciências de Lisboa, pelo seu estudo “O Problema Prisional do Ultramar em 1953”, recebeu várias condecorações entre 1957 e 2004 e publicou várias obras entre 1950 e 1996.

Contando com a colaboração do Instituto Politécnico de Santarém, esta primeira palestra decorrerá no Auditório da Escola Superior Agrária, em Santarém.

Relacionado