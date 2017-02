Demografia e autarquias

As pessoas são o ponto de partida e de chegada das políticas de desenvolvimento. A gestão de um território, sobretudo no planeamento das estruturas urbanas, será sempre condicionada pela evolução demográfica prevista a médio prazo. De outro modo, o menosprezo pela forma de como irá evoluir a população, pode levar a situações desastrosas no aproveitamento dos equipamentos comunitários.

Actualmente o distrito de Santarém possui cerca de 466 mil habitantes. No entanto, em 2030, dizem as previsões, não devemos passar os 433 mil. Isto é, vamos ser menos e mais idosos. Ou seja, na generalidade da região ribatejana, tal como no país, o declínio populacional constitui uma tendência transversal, com uma baixa natalidade associada a uma maior longevidade das populações. Hoje o território distrital já possui menos 20 mil habitantes do que no começo do século e dentro da região tem sido o mundo rural (mas não só) o principal perdedor. Por isso, saber como evoluímos, é fundamental nos processos de tomada de decisão, particularmente para a correta opção do local e dimensionamento dos equipamentos colectivos.

Esta perspectiva de diminuição e acentuado envelhecimento da população distrital, levanta novas questões no planeamento e na definição das políticas de saúde, educação, segurança social, etc.. Sobretudo na dimensão dos equipamentos educacionais e nas formas diversificadas de apoio a uma população idosa. Hoje, fechar escolas por falta de crianças será traumático para as populações e para autarcas, mas fazer novas Escolas onde não vai haver crianças, é um erro oneroso e grosseiro. Não seria antes, prioritária, a requalificação dos equipamentos? Neste ano eleitoral onde são lançadas propostas que atendam à melhoria da qualidade de vida das populações, há pois que ter em conta os condicionalismos negativos da evolução demográfica, especialmente a predominância de uma população idosa, alguma dela económica e socialmente carenciada.

Renato Vieira Campos