Da Cidade Esquecida – O Califa das Portas-do-Sol

Chamava-se Frazão mas era, para a inteligentsia local, o “Califa das Portas-do-Sol”. Advogado, porém, e sobremodo, um poeta dos silogismos, falácias, “distinguos”,na defesa de pobres e perseguidos. Por isso, ou achar que justiça de classe e honra não podiam coabitar na sua consciência íntegra, foram encontrá-lo a baloiçar de uma trave da casa onde vivia com a velha mãe. Antes, tinha sido o fascínio diletante da elite dessa cidade esquecida, em campanha alegre no Central. Quando o roxo das olaias anunciava a Páscoa, e as aves armavam a sanfona de louvores ao sol, viam-no passar a caminho da Alcáçova e daquele depois assassinado jardim de flores altas, e águias a pairar sobre a fita, ainda azul, do Tejo. Ia estudar os processos e, no intervalo, olhando ao longe, evocar os poetas Ibn Sara de Santarém e Ibn Bassame, que ali haviam trovado ao coração terno das odaliscas árabes. Lamentava o desprezo pela alma solar dessa poesia, trocada pela treva mística da poética dos conquistadores cristãos, cuja geografia literária nunca foi muito além do Livro único, do Gólgota, e fábulas afins. Quanta da cultura daquele passado muçulmano – meditava – não seria hoje, para o turismo cultural, o tesouro de Ali Babá junto dos países do Crescente e petrodólares, coisa que jamais ocorreu aos dirigentes modernos desta civitas, mesmo aos mais cultos? Não está em Paris, levada daqui, inédita e quase toda por traduzir, a célebre Antologia de poesia árabe de Ibn Bassame, a mais importante do mundo medieval? E depois deles, quem lembrava os provençais da Reconquista, herdeiros da sua lírica? Ou os trovadores goliardescos que cá cantaram e Garcia de Resende reuniu no Cancioneiro Geral, coisa pior que o diabo para alguns? Ou Camões (“quem não sabe arte, não a estima”), descendente deste “sempre enobrecido Scabelicastro”? Ou as academias de poetas setecentistas? Ou Herculano e Garrett que aqui sacrificaram às musas? Ou a alma nova, injustiçada, de Guilherme de Azevedo? E tantos outros que alguma vez pisaram este Parnaso (que o foi por séculos), desde e antes de Bocage, Herberto, Ruy Belo etc.? Todos, ou a maioria, mesmo os árabes, ditos por Mário Viegas, scalabitano, e tudo! Depois, o Califa, olhando o roxo magoado das olaias, entreviu o aniversário próximo da urbe, lembrando como S. José, símbolo da paternidade emprestada, e orago desta terra sem jamais cá ter posto os pés, seria ,de novo, passeado aos ombros da edilidade piedosa e contrita. Em contrário, quanta da sua cultura árabe, judaica, humanista, poética, científica, continuaria, num desprezo inconsciente, ignorância, e preconceito, a ser atirada à Alhafa de todos os medos, ali nas Portas-do-Sol, dessa cidade esquecida?

Mário Rui Silvestre