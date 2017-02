Vice-presidente de Ourém condenado a 18 meses de prisão e perda de mandato

O vice-presidente da câmara de Ourém, Nazareno do Carmo, foi condenado pelo tribunal de Ourém a 18 meses de prisão, com pena suspensa que obriga à transferência de 2500 euros para a uma instituição social do concelho. Está também condenado à perda de mandato. Em causa está o crime de recebimento indevido de vantagem. Os factos remontam a 2011, quando o autarca, na altura dirigente no Clube Desportivo de Fátima, enviou cartas a várias empresas a pedir donativos para aquele clube, invocando a sua qualidade de vereador do município. Ao todo, o autarca terá recebido cerca de 50 mil euros, alegando junto das empresas que o nome delas iria estar presente nas camisolas da equipa principal do clube, ou caso a soma fosse inferior, seria recompensada com o nome numa placa no estádio.

Recorde-se que também o presidente da autarquia de Ourém, Paulo Fonseca, foi declarado insolvente, a nível pessoal, tendo o Ministério Público pedido a perda do seu mandato.

Na sequência destas notícias, a Câmara de Ourém emitiu um comunicado em que salienta que se tratou de uma condenação em primeira instância e que “lamenta que, a sua dedicação e entrega a bem do movimento associativo da sua terra, sem qualquer benefício pessoal, tenha culminado no facto de ter sido penalizado em sede judicial, pelo que se impõe, o competente recurso, em sede própria, da citada douta sentença judicial”.

Também a vereadora Maria Lucília Vieira, vereadora com o pelouro das licenças, tem um processo a correr em tribunal por ter alegadamente participado na licença de pavilhões que eram sua propriedade.