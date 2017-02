Ricardo e os futuros eleitores

É muito louvável a iniciativa da Câmara de Santarém que permite aos encarregados de educação almoçarem com os seus filhos nos refeitórios das escolas do concelho. Uma medida amiga das famílias que o presidente Ricardo Gonçalves não se cansa de promover.

Nem só de festas e procissões é feita a agenda pública do presidente. Ricardo Gonçalves e a vereadora da educação Inês Barroso estão a fazer uma digressão pelas escolas e jardins de infância. E aqui os vemos, a dar o exemplo, num almoço com as crianças no refeitório do Jardim de Infância da Anacoreta em S. Domingos. Pena que ainda não votem…

