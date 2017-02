Notícia atualizada – Oliveira de Mouriscas vai para Londres para comemorar aliança Portugal-Inglaterra

Recebemos carta do vereador luso-britânico em Londres, Guilherme Rosa, com raízes familiares em Tomar, que propôs à comunidade de Mouriscas que uma das oliveiras centenárias da freguesia seja transplantada para um parque da capital inglesa como forma de homenagear o Tratado de Windsor, a mais antiga aliança entre países que une Portugal e Inglaterra. A sua proposta é que seja uma oliveira que tenha, pelo menos, uma idade superior à do tratado (650 anos), e Guilherme Rosa nega que seja a famosa Oliveira de Cascalhos (ou do Mouchão), considerada a árvore mais antiga de Portugal, com 3.350 anos, que é património nacional e vai permanecer plantada na aldeia de Mouriscas (Abrantes), até porque é uma árvore oca e frágil e de impossível transplantação.

O que está em cima da mesa, e é alvo de um debate alargado na freguesia, é que seja doada uma das árvores milenares da terra e para isso até já existem proprietários disponíveis para doar uma destas oliveiras. Estas árvores estão a ser estudadas e protegidas por um grupo de defensores que criaram a Rota Milenar das Oliveiras de Mouriscas.

