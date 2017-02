Futsal – Borussia Doutro Mundo lidera campeonato amador

O Campeonato Amador de Futsal teve um fim-de-semana recheado. A equipa do Borussia DM recebeu na passada sexta-feira os Gunners em jogo atrasado da 9.ª jornada do campeonato. O triunfo pela margem mínima (1-0) apenas chegou no último minuto da segunda parte, passando assim a equipa borussiana a assumir a liderança. No dia seguinte a jornada do CAFS foi realizada no pavilhão do Inatel do Cartaxo de forma a promover a prova neste município. A tarde desportiva começou com uma divisão de pontos tendo sido registado um empate a 1-1 entre Cruz de Cristo e Várzea. De seguida a União Cartaxense (que jogava em casa) não teve argumentos perante um forte Borussia DM que venceu por claros 5-0 mostrando estar em grande forma, mesmo tendo jogado na noite anterior. A equipa passou assim a liderar a tabela isolada, beneficiando da derrota logo de seguida do AB Team 2-7 perante a equipa do GDB/Serviroad, que assim sobe duas posições até ao 2.º lugar (tendo mais um jogo). Um jogo importante opôs de seguida duas equipas que lutam pelo 8.º lugar de acesso ao play-off e aqui a equipa Gunners foi mais eficaz e venceu por 4-2 o Terceiro Anel que assim fica apenas a sonhar. Terminou a tarde com o AQS a golear os Manezes por 7-2, resultado que mostra uma equipa em crescendo de forma e constuindo um caminho de apuramento tranquilo.

No próximo sábado o futsal estará de regresso a Santarém, com a 15.ª jornada a ser disputada no pavilhão da escola Alexandre Herculano, a partir das 15h30.

