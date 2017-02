Espuma dos dias – Malhar em Centeno

A expressão popular – malhar em centeio verde – de vincado modo significa bater sem dó, sem piedade, até os braços do malhador ficarem dormentes, mesmo assim, à guisa de despedida, o centeio, recebe novas mangualadas, talvez amadureça. É o que está a acontecer ao moreno rapaz algarvio, brioso estudante de Harvard, estonteado maçarico no mover os pés no alagadiço para não dizer pantanoso carreiro da política.

Nesta comédia onde ao exemplo das antigas também há alcoviteiras, temos ouvido e visto bizarras e chocarreiras exibições a obrigarem-nos a redobrar cautela e cuidado no acolher opiniões de aspirantes a governantes porque só malharem no Centeno revelam vesguice mau ânimo no exercício de “descascar” a cebola do múnus político.

O ingénuo (Voltaire deixou um romance assim intitulado) Centeno virou centeio verde porque engrenou nas tecnologias digitais, nesse universo o ingénuo virou anjinho, ao sentir o cheiro das asas a arder tentou sacudir as chama ficando esturricado. E, se os malhadores causam hilaridade não é lícito esquecer outros actores como o agora beatificado Domingues; o Toninho Lobo Xavier, elevado recentemente a vice-presidente do BIP, notabilizou-se no levar e trazer; António Costa encolheu-se; e o Professor Marcelo redobrou no falar.

Não surpreende a posição de Costa, no referente a Marcelo, publiquei há meses uma crónica – nem oito, nem oitenta – na qual referia o frenesim presidencial.

Nesta peça, o Presidente, além das suas próprias palavras, através dos seus conselheiros Lobo Xavier e Marques Mendes deu a conhecer convicções e desejos. O desempenho saiu-lhe mal e o despeitado Domingues promete despejar o caixote das mensagens numa motivação a recordar os maridos ridicularizados nas tais peças de teatro.

A maioria dos eleitores não concede relevo à continuação das cenas de “faca e alguidar” da polémica, tenho grandes dúvidas sobre o benefício do PSD em constituir nova comissão de inquérito, mas não tenho nenhuma dúvida, antes pelo contrário, do lucro do CDS em malhar na procura de algum grão deixando a palha aos miméticos laranjinhas.

Eu percebo a razão de Centeno no aquentar a pancada, de qualquer modo, impressiona a resistência dorsal do Ministro, as razões salientadas no comunicado de Belém estão a ser briosamente cumpridas a preto e branco por Centeno. Afinal, ainda há discípulos de Job. Outro menos propenso ao sacrifício já teria mandado Marcelo e Costa darem uma volta ao bilhar grande de taco na mão.

