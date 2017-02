Bloco Operatório de Torres Novas está operacional para receber doentes de Santarém

O Centro Hospitalar do Médio Tejo recebeu, durante a manhã de hoje, 23 de fevereiro, uma nova visita dos responsáveis do Hospital de Santarém. Segundo uma nota de imoprensa do CHMT, a comitiva constituída por elementos do Conselho de Administração, do Corpo Médico, de Enfermagem e Farmacêutico do Hospital de Santarém esteve nas áreas de bloco operatório convencional, enfermaria e bloco operatório de ambulatório, na Unidade Hospitalar de Torres Novas, onde aferiram, mais uma vez, as excelentes condições destes espaços que o CHMT disponibilizou desde há 2 anos ao Hospital de Santarém.

A nota refere que “considerando o tempo que mediou entre esta disponibilização e um eventual início da atividade cirúrgica por parte do Hospital de Santarém, que ainda não se concretizou, para efetuarem a sua atividade na Unidade de Torres Novas, o Conselho de Administração do CHMT informou, durante esta visita, ter já iniciado alguma atividade cirúrgica no mesmo bloco operatório convencional”.

Contudo, segundo o CHMT, “a utilização de uma das salas do bloco operatório da Unidade de Torres Novas, já em progressiva atividade, não impede a vinda do Hospital de Santarém mas potencia a operacionalidade de um espaço que está em condições de servir a população do distrito. Aliás, o Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Médio Tejo reiterou a total colaboração com o Hospital de Santarém na fase em que este se encontra em obras e com constrangimentos de espaços, em particular de atividade cirúrgica”.

