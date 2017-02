Andebol – Santarém apurada no torneio inter-seleções regionais

A vila de Benavente foi palco do regresso à região dos grandes torneios de Seleções Regionais Masculinas – Escalão de Iniciados, no passado fim de semana. Este torneio foi organizado pela Associação de Andebol de Santarém, com o apoio do Município de Benavente e Colaboração do ADC Benavente A Seleção de Santarém/Portalegre assegurou o apuramento para a fase intermédia vencendo a de Leiria por 33-22, atingindo assim objetivo previamente estabelecido de marcar presença nos dias 13 e 14 de Maio na fase intermédia, integrando de novo e uma vez mais o grupo mais difícil, com Aveiro e Braga, grupo onde só o 1.º marcará presença na final a realizar de 9 a 11 de Junho.

A Associação de Santarém já formalizou de novo a candidatura junto da Federação de Andebol de Portugal para organizar a Zona 1 da Fase Intermédia nos dias 13 e 14 de Maio de 2017 em Salvaterra de Magos.

