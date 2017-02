Startup Santarém é líder nacional de candidaturas ao Vale Incubação

A Startup Santarém foi a entidade que mais candidaturas encaminhou e submeteu ao Vale Incubação, um total de 22 que representam 18% das candidaturas. O Vale Incubação é uma medida lançada em junho de 2016 no âmbito da estratégia nacional para o empreendedorismo Startup Portugal. É uma ferramenta de apoio para a incubação e aceleração de empresas e tem um plafond de 10 milhões de euros para os próximos 4 anos. Destina-se a projetos simplificados de empresas com menos de 1 ano e financia a aquisição de serviços de incubação na área do empreendedorismo a entidades devidamente acreditadas, como é o caso da Nersant, que o faz através da Startup Santarém. Cada incubadora pode receber até 20 vales, sendo que a Startup Santarém apresentou 22 candidaturas. O Vale Incubação é um incentivo à aquisição de apoios na área da gestão (apoio na definição/consolidação do modelo de negócios, acompanhamento na gestão operacional do negócio e tutoria e capacitação na gestão), marketing (estruturação da estratégia de comunicação/marketing, promoção da atividade, produtos e serviços e estruturação e/ou consolidação do processo de internacionalização), e assessoria jurídica (assessoria e apoio jurídico).

As empresas podem ainda contratar, às entidades acreditadas, serviços no âmbito do desenvolvimento de produtos e serviços, como apoio à digitalização de processos de negócios e à proteção/valorização de direitos de propriedade intelectual, e ainda solicitar apoio para a elaboração de candidatura a concursos de empreendedorismo e inovação e apoios no contacto com investidores e entidades financeiras.

Até 31 de janeiro, foram submetidas ao IAPMEI 120 candidaturas. A região Centro submeteu 39 candidaturas, o Alentejo (área onde se encontra localizada a Startup Santarém) enviou 32 candidaturas; do Norte chegara, 27 candidaturas, da região de Lisboa foram 18 e do Algarve apenas duas. Das 32 candidaturas remetidas pelo Alentejo, a maior região de Portugal e que compreende integralmente os distritos de Portalegre, Évora e Beja, e a metade sul do distrito de Setúbal e parte do distrito de Santarém (sub-região da Lezíria do Tejo), 22 das candidaturas foram submetidas pela Startup Santarém que candidatou assim 69% dos projetos da região Alentejo e 18% dos projetos a nível nacional.

O distrito de Santarém foi o distrito que apresentou mais candidaturas a este incentivo. Esse fato foi reconhecido pelo secretário de Estado da Indústria, João Vasconcelos, que fala de um quinto das candidaturas provenientes deste distrito.

“Se pensarmos que um quinto das candidaturas a nível nacional são 24 candidaturas, podemos afirmar que a Startup Santarém foi líder no que diz respeito à submissão de candidaturas Vale Incubação ao IAPMEI”, sublinha António Campos, presidente da Comissão Executiva da Nersant, acrescentando que “estes números vêm confirmar uma nova vontade empreendedora da região de Santarém, mas também o dinamismo da associação empresarial que todos os dias se debate por levar informação e trazer empresas para estes incentivos, que são preciosos nos dias que correm”. Em dezembro passado, a Nersant realizou sessões de esclarecimento sobre esta medida.

