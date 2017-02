Roteiro das festas de Carnaval – Ribatejo tem samba no pé e muita criançada na rua

Santarém

Sexta-feira

Desfile das escolas no Jardim da Liberdade, às 10h. Animação noturna numa tenda da antiga Escola Prática de Cavalaria, a partir das 22h, com DjECS, MC Suxexo, Rui Leiria

Sábado

Desfile noturno no Jardim de São Bento, às 21h. Animação na tenda com Dj Vassalo, Ru Leiria, Luciano da Bahia

Segunda-feira

Corrida de mascarados, no Jardim de São Bento, às 21h. Baile na tenda com LF Music e música com David Antunes & The Midnight Band. neste dia há também baile de Carnaval no Fórum Mário Viegas, com o tema “Don’t Worry, Be hippie”

Terça-feira

Desfile e concurso de máscaras às 15h no Jardim de São Bento

Pontével

Domingo

Desfile de Carnaval, organizado pelo Rancho Folclórico e Etnográfico da Casa do Povo de Pontével, às 15h junto ao Coreto da vila.

Cartaxo

Sexta-feira

Desfile das escolas a partir das 10h30

Domingo

A Praça de Touros vai receber, a partir das 15h, o II Convívio de Carnaval com matadores de toiros, cavaleiros e desfile de máscaras, com vacas para curiosos

Terça-feira

No Ateneu Artístico Cartaxense realiza-se uma matiné infantil às 15h

Alpiarça

Sexta-feira

Desfile de carnaval infantil junto ao agrupamento de escolas, às 10h

Sábado

Baile de máscaras da associação no recinto da feira, às 21h

Domingo

Corso de carnaval junto ao agrupamento de escolas, às 15h. Baile de Carnaval na Sociedade Filarmónica Alpiarcense, às 21h

Quarta-feira

Enterro do galo, às 23h, com cortejo à luz de archotes pela estrada entre a Filarmónica e os Águias

Linhaceira

Sábado

Baile com o grupo PA3 e apresentação do Rei e da Rainha

Domingo

Corso de Carnaval a partir das 14h30, acompanhado pela Fanfarra dos Bombeiros de Torres Novas. Às 22 horas, novo baile com Nuno Ricky

Segunda-feira

Baile com o grupo ED+ e Concurso de Fatos de Papel

Terça-feira

Grande porcalhada de Carnaval, a partir das 15h. Baile e eleição do melhor mascarado

Tomar

Sexta-feira

Desfile infantil a partir das 10h30 pelas ruas da cidade e animação na Praça da República, a partir das 11h com Brysas

Sábado

Animação musical na praça a partir das 22h

Domingo

Baile de Carnaval no Pavilhão Municipal

Segunda-feira

Baile de máscaras com concurso com o grupo FH5

Terça-feira

Corso de Carnaval pelas ruas da cidade a partir das 16h. Concerto com David Antunes & The Midnight Band

Montalvo

Domingo e terça

Corso de Carnaval organizado pela JICA – Juventude Inovadora com Atitude.

Entroncamento

Segunda-feira

Noite Carnavalesca e Concurso de Mascarados, às 21h30m no Centro Cultural, com música ao vivo pelos Fun2 Rock

Alcanena

Sexta-feira

Desfile das crianças e dos idosos com o tema “As atividades económicas do concelho”, a partir das 10h nas ruas da vila

Domingo

Espetáculo “Chamem os Palhaços”, às 16h, no Cine-Teatro S. Pedro

Rio Maior

Sexta-feira

Desfile de Carnaval das Escolas, a partir das 10h, no Jardim Municipal. Baile de Carnaval com Rui Saraiva no Jardim, às 22h30

Sábado

Corso noturno, a partir das 21h30, com a participação dos atores Luís Lourenço e Joana Alvarenga. Há tenda gigante com animação, Dj’s P*ta da Loucura e passerelle sambista