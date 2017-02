Oliveira milenar de Mouriscas vai para Londres

A Oliveira de Mourisca, conhecida como a árvore mais antiga de Portugal, com 3350 anos, vai ser transferida para uma praça de Londres, por sugestão do vereador português nesta cidade inglesa, Guilherme Rosa, que tem raízes em Tomar. Esta oliveira vai ostentar a frase “A Árvore da Aliança”, numa evocação ao tratado que desde 1373 une Portugal a Inglaterra e que é dos mais antigos do mundo. A Oliveira do Mouchão está plantada em Cascalhos, na localidades de Mouriscas. Tem um perímetro de 11,2 metros na base e a cerca de 1,5m de altura chega a ter 6,5 metros de largura. Do tronco aos primeiros ramos vão mais de 3 metros.

