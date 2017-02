Mês da Enguia em Salvaterra de Magos com mais restaurantes e nova oferta turística

A 21ª edição do Mês da Enguia, iniciativa gastronómica de Salvaterra de Magos, vai ter 19 restaurantes aderentes que vão servir pratos de enguia e outras iguarias do concelho até 2 de abril. Este ano há mais restaurantes e a autarquia juntou também uma oferta cultural reforçada, sobretudo no requalificado espaço da Falcoaria Real, onde vão estar patentes importantes exposições.

Este ano Salvaterra tem ainda mais motivos de interesse, não só pela natureza e pelas inúmeras possibilidades de contato com o rio, mas porque tem a arte da falcoaria já classificada como Património Imaterial da UNESCO. “A classificação da Falcoaria não foi algo episódico. Trouxe mesmo mais visitantes. Só no passado fim-de-semana recebemos mais de 200 visitantes, que é significativo tendo em conta que este não é um espaço para turismo de massas”, afirmou Hélder Esménio, presidente da Câmara de Salvaterra de Magos. A mesma ideia foi destacada por Ceia da Silva, presidente do Turismo do Ribatejo /Alentejo, que deu o exemplo de como Elvas e Évora cresceram muito em procura turística desde que obtiveram classificações da UNESCO. O dirigente do Turismo afirmou mesmo que o selo da UNESCO é “um fator de procura por parte dos turistas” e elogiou Hélder Esménio por ter dado continuidade ao projeto que vinha do anterior executivo e de o ter sabido melhorar. “Esta classificação vai ser decisiva para este concelho”, acrescentou ainda Ceia da Silva.

Sobre o Mês da Enguia, o dirigente do turismo falou da importância dos restaurantes aderirem ao projeto de certificação em curso para estarem presentes na carta gastronómica e do guia de restaurantes do Ribatejo. “A certificação não é nada difícil e traz vantagens. O guia do Alentejo já esgotou na FNAC e na Bertrand”, informou Ceia da Silva. Apelou ainda aos restaurantes para que, durante este mês, promovam a restante oferta turística do concelho junto dos seus clientes.

Hélder Esménio salientou que esta iniciativa gastronómica “foi a forma que Salvaterra encontrou de promover a sua economia local, nomeadamente, a restauração, o alojamento, os operadores turísticos, os produtores locais, os artesãos, a nossa panificação e a nossa cultura”. Para o autarca, este é já um evento de âmbito nacional e para isso contribui também a Feira de Artesanato e Produtos Locais que decorre durante estes dias, num espaço de 1000 metros quadrados, e onde vão 95 expositores de produtos e serviços do concelho, por onde vão passar grupos de folclore, bandas filarmónicas, associações desportivas e culturais e artistas convidados, com destaque para Avô Cantigas (dia 19 de março) e Rouxinol Faduncho (dia 25 de março). A feira abre de sexta a domingo, durante o Mês da Enguia.

Quanto às exposições, destaque para uma sobre borboletas existentes em Salvaterra (na Falcoaria Real) e opara outra sobre Salvaterra nos tempos de D. Manuel I, que assinala os 500 anos do Foral Manuelino dado a Salvaterra, e que vai estar patente na Capela Real.

Este mês é também aproveitado pela Câmara Municipal para apresentar o novo projeto do Museu “Escaroupim e o Rio”, instalado numa antiga escola primária desta aldeia avieira que foi recuperada.

A autarquia quer juntar motivos de interesse à falcoaria e vai lançar um novo site para este produto, assim como tem apostado na edição de livros infantis e de história sobre este tema, prescindindo por isso da edição do boletim municipal.

O presidente do Turismo do Ribatejo/Alentejo diz que agora é preciso “ativar os produtos ligados à UNESCO”, criando desde já materiais promocionais adequados e circuitos novos, ligados a novas tendências como a caminhada ou os passeios de bicicleta. Além disso, a entidade de Turismo que lidera já tem projetos aprovados para levar o montado de sobro e o Fandango a património da UNESCO assim como já há dinheiro para sinalizar os Caminhos de Santiago na região. “Santiago de Compostela e os caminhos são já o terceiro destino católico do mundo com potencial para 21 milhões de peregrinos”, referiu Ceia da Silva, acrescentando que vai ainda ser criada uma rota dos migrantes da cultura avieira.

listagem completa dos restaurantes e dos pratos em www.mesdaenguia.pt

