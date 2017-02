É já esta terça-feira, dia 21 de fevereiro, entre as 16h e as 20h, na Unidade de Cuidados Continuados Integrados, que vai ocorrer a campanha de doação de Sangue e Medula Óssea organizada pela Santa Casa da Misericórdia do Entroncamento, em parceria com o Instituto Português de Sangue e Transplantação e a Associação de Dadores de Sangue de Torres Novas.

Para participar nesta campanha deve inscrever-se através do e-mail comunicacao@scment.org .