Duatlo de Rio Maior – Atletas do Benfica e do Sporting dominaram

O IV Duatlo Cidade de Rio Maior realizou-se no sábado, 18 de fevereiro, com a presença de quase 300 atletas nas provas do Campeonato Nacional de Clubes e Campeonato Nacional Universitário.

Esta foi mais uma grande competição que trouxe a Rio Maior os melhores praticantes da modalidade e muitos triatletas como os olímpicos João Pereira e Miguel Arraiolos. O novo percurso correspondeu às expetativas para se realizar uma excelente prova e para a obtenção de tempos rápidos por parte de atletas e equipas, beneficiando aqueles que procuraram disputar uma prova intensa e dinâmica.

Os vencedores foram, em masculinos, João Pereira do SL Benfica, seguido de Miguel Arraiolos, também do SL Benfica, e David Luis do Portugal Talentus. Em femininos, Melanie Santos do SL Benfica foi a vencedora, seguida de Ana Filipa Santos do Rio Maior Triatlo e Mariana Vargem do Ludens Machico.

Em termos coletivos, em Rio Maior observou-se uma verdadeira disputa nas duas frentes, com o Sporting Clube de Portugal e Sport Lisboa e Benfica como grandes vencedores da terceira etapa do Campeonato Nacional de Clubes, dominando a classificação feminina e masculina, respetivamente.

Simultaneamente foi disputado o Campeonato Nacional Universitário de Duatlo. Uma prova destinada a reconhecer o mérito de jovens estudantes e atletas, e que apurou um dos primeiros títulos nacionais da época. Ana Filipa Santos, IPSantarém, e João Ferreira, AEISEG, foram os grandes vencedores da prova e sagraram-se campeões nacionais do desporto universitário.

De realçar que nesta prova participaram cerca de 15 atletas internacionais, das seleções da Grã Bretanha, França, Bélgica e Filipinas, que se encontram atualmente a estagiar no Complexo Desportivo de Rio Maior.

Esta foi uma organização da Desmor EM, SA e da Câmara Municipal de Rio Maior, contando com o apoio técnico da Federação de Triatlo de Portugal, o apoio da Escola Superior de Desporto de Rio Maior e da FADU – Federação Académica do Desporto Universitário.