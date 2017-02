Cartaxo – GNR recupera tabaco furtado

A GNR do Cartaxo, apreendeu, no dia 17, no Cartaxo, tabaco furtado no dia anterior de uma loja de conveniência num posto de abastecimento de combustível. O indivíduo foi identificado após a realização de uma investigação, sendo-lhe apreendidos 72 maços de tabaco; 540 gramas de tabaco de enrolar; 15 pacotes de mortalhas; três onças de tabaco; 50 isqueiros e um pacote de papel para filtros. O suspeito do furto, de 21 anos, foi identificado e sujeito a termo de identidade e residência.

