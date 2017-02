Triatlo técnico jovem – Alpiarça vai receber torneio nacional

A Nave Desportiva de Alpiarça foi palco para o triatlo técnico jovem para o escalão de juvenis onde estiveram presentes trinta e trez atletas em representação de clubes de Santarém e de Leiria, associação que realizou esta competição em parceria com a Associação de Santarém. Os jovens tinham duas competições á escolha o triatlo tradicional com a prova de 60 m barreiras, salto em altura e lançamento do peso e o denominado triatlo simples com 60 m planos, comprimento e peso. Desta competição saíram os representantes da Associação de Santarém que participaram no torneio nacional a ter lugar em Alpiarça no próximo dia 4 de março.

Os vencedores: Triatlo Fem. – Carolina Ribeiro, GA Fátima, 1994 pontos, parciais: 1.53; 9.15; 8.94; Triatlo Masc. – José Matos, SC Abrantes, 1744 pontos, parciais: 8.49; 9.38; 1.56; Triatlo simples Fem. – Beatriz Gameiro, A20KM Almeirim, 1674 pontos, parciais: 8.16; 4.94; 6.94; Triatlo simples Masc. – Jorge Vieira, CNR Maior, 1489 pontos, parciais: 7.60; 5.54; 7.19.

