Alípio de Freitas deixou marcas em Santarém

Alípio de Freitas sempre me (a)pareceu como um modelo de simplicidade, de desprendimento e humildade. E bem gostaria de ser capaz de aqui deixar disso testemunho escrito, porque sobre essas e outras virtudes e qualidades que engrandecem o seu perfil de pessoa generosa, é preciso conservar memória. É na palavra escrita, e só, que ela poderá resistir e permanecer por tanto tempo, quanto a Palavra perdurar. Merece-o pelo que foi, e pelo que ainda é, a vida e o exemplo de Alípio; e a nós faz-nos falta!

Alípio tem, entre os muitos passos andados pelo mundo (o filme biográfico “A Causa e a Sombra”, de Tiago Afonso, é disso o melhor testemunho), alguns desses passos registados também em acções e apoios desenvolvidos em Santarém. Foi no final dos anos 80, estava ele profissionalmente subaproveitado, como jornalista, em Lisboa. Em Santarém, um grupo de mecenas e visionários (e entre eles Salgueiro Maia), tinha então lançado, no “ar”, as emissões de uma nova estação de rádio “pirata”, a “Rádio O RIBATEJO”. Aconteceu que os dois primeiros responsáveis pela qualidade da programação, produção e preparação de estagiários, Fernando Alves e Carlos Júlio, haviam partido. Quem nos veio valer na aflição? Alípio de Freitas. Veio, viu e cumpriu! Eu lembro-me da alegria que me trouxe e das angústias a que me poupou. Mas outros há também por cá e por Lisboa que bem se lembram ainda desses tempos e da bondade e paciência de Alípio. Profissionais que ainda o são, agora, desse ofício, e que para isso assimilaram, e integraram nas suas competências os saberes de Alípio, sabiamente transmitidos, com modos de mestre calmo, sereno, seguro, justo! Ao lado da Rádio, e também na origem dela, existia o semanário “O RIBATEJO”, nascido dois anos antes. Para ele escreveu também Alípio um conjunto de crónicas, cujo valor, interesse e apego à justiça permanece inscrito nessas páginas e na nossa memória.

Alípio, pelo que sabemos, vemos, ouvimos e lemos, parece(-me) ter sido “ungido”, e como que (pre)destinado para brandir o azorrague da justiça contra os vendilhões dos sacramentos da fraternidade e contra todo o tipo de exploração e opressão, assumindo sempre, com vigor e determinação, a causa dos pobres, dos ofendidos, dos marginalizados, dos injustiçados. E é por estas causas que vai à luta, com risco da pele e da própria vida. É a elas que dedica as suas forças e as suas convicções solidárias; por elas foi sujeito à tortura; por elas e para os mais pobres procurou sempre abrir as portas da esperança; com os pobres busca a terra, que dela necessitam, para que dela retirem o pão-de-cada-dia e nela possam edificar um tecto para abrigo.

Alípio é e será sempre cantado (como o foi por Zeca Afonso) por ter sabido escolher e ter tido a coragem de mandar às malvas a canga imposta pela “lei da sacristia”, rasgando batina e cabeção; e por se ter posto em marcha, no encalce do seu irmão/próximo, perdido na floresta das favelas, ignorado, caído e abandonado na berma dos caminhos, vítimas do olhar indiferente dos “fariseus” que vivem e se alimentam dos dinheiros e das honrarias do culto litúrgico: “sepulcros caiados, que o Pai vomita”!

Assim, o Cristo-das-bem-aventuranças! Assim, este Homem-Alípio, a quem nós queremos e desejamos cantado, enaltecido, engrandecido!

PS – O livro “Resistir é Preciso – Memória do Tempo da Morte Civil do Brasil”, de Alípio de Freitas, vai ser apresentado por Boaventura Sousa Santos e João Madeira, este sábado, dia 18 de fevereiro, às 16 horas, no Café Império, Av. Almirante Reis, em Lisboa.

Carlos A. Cruz