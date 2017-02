Um Combatente num país novo

O país mudara e mudara muito. Com a República, as Instituições desarrumaram-se, os golpes de estado sucederam-se, convivia-se com os assassinatos e a insegurança. Era um outro país! A Monarquia e a Igreja deixaram de ser os suportes da nação, os conventos e os padres eram tidos como inimigos e os “milagres” pouco ajudaram então. País de camponeses, uma agricultura e uma indústria obsoletas e tardia aderência à Revolução Industrial, o exíguo produzido nos campos não chegava para as bocas famintas do povo. Hordas de pedintes enxameavam as ruas e a doença e o desemprego atingiram números alarmantes. Daí que o CEP, Corpo Expedicionário Português, fosse uma artimanha impiedosa, mas julgada necessária, enviando as tropas, mal preparadas, para a frente de batalha. Aliviaram-se, de certo modo, muitas das tensões sociais. Alfredo, então com 16 anos, o mais novo de nove filhos, foi autorizado pelo pai a incorporar as fileiras da GNR. Ali, aprendeu a ler e a escrever e chegou a 2º Cabo. Aos 20 anos embarcou para a frente de batalha, em França. Nas trincheiras, passou pelo inferno em vida, viu morrerem companheiros e outros estraçalhados. Encharcado até aos ossos, enterrado na lama e sacudindo as ratazanas que lhe roubavam as migalhas do pão, aguentou estoicamente e teve sorte. Sorte, por um obus não lhe haver arrancado a cabeça, ou de um ninho de metralhadores não chover a rajada fatal. Porém, só teve uma parte da sorte, já que trouxe os pulmões rebentados pelos gases lacrimogéneos. Acabada a guerra, desembarcou em Portugal em 25 de julho de 1919. Ainda casou e teve três filhos, dois ainda vivos (com 91 e 96 anos). Mas, sempre piorando, finou-se de vez aos 34 anos, sob um sofrimento atroz. Alfredo Rios Vasques, pai do meu pai, e meu avô, tem na Certidão de Óbito, do Hospital de Jesus Cristo, em Santarém, que morreu de um “volvo por tensão do intestino”. O Estado ilibava-se, assim, de pagar a pensão devida por ferimentos ocorridos em combate. Prática velha, ainda hoje alguns políticos lavam as mãos, como Pilatos!

Arnaldo Vasques