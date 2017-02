Sessão Clínica GFS – Serviços Médicos do Coração dedicada à dispneia

A primeira “Sessão Clínica GFS” – Serviços Médicos do Coração, do ano de 2017, teve lugar no passado dia 2 de Fevereiro em Santarém. Mais de três dezenas de Médicos das especialidades de Medicina Geral e Familiar, Cardiologia e Pneumologia, estiveram reunidos no Restaurante Tejá, nas Portas do Sol, para a primeira de 2 sessões dedicadas à abordagem de um dos sintomas mais frequentes na prática clínica, a dispneia (“falta de ar”). Sob o título “Dispneia e os culpados do costume: coração versus pulmão, uma peça em dois atos”, a Dr.ª Cláudia Lares dos Santos, Pneumologista no Hospital Distrital de Santarém e a Dr.ª Ana Alves, pneumologista no Hospital de Vila Franca, pertencentes ao corpo clínico GFS – Serviços Médicos do Coração, apresentaram casos clínicos e realizaram uma revisão teórica, dando o mote para uma produtiva discussão sobre a dispneia de causa respiratória.

Em Portugal tem-se assistido a um aumento da prevalência das doenças respiratórias crónicas, as quais têm impacto significativo na qualidade de vida dos doentes, justificando-se a discussão e partilha de conhecimentos nesta área.

As “Sessões Clínicas GFS” são reuniões periódicas com elevada participação dos especialistas de Medicina Geral e Familiar da região, nas quais são abordados temas de particular interesse nas áreas de Cardiologia do Adulto e Pediátrica, Cirurgia Vascular, Medicina Interna, Medicina Geral e Familiar e, tal como ocorreu neste caso, na área da Pneumologia, acreditando-se que este tipo de iniciativas beneficiem os cuidados de saúde prestados a toda a população.