Hospital de Santarém- Deputados do PSD propõem estatuto de zona carenciada para contratação de médicos

Os deputados do PSD propuseram ao ministro da Saúde a inclusão do Hospital Distrital de Santarém na lista de unidades abrangidas pelo regime excecional que permite incentivos extras aos médicos que queiram trabalhar nas “zonas carenciadas”. Teresa Leal Coelho, Nuno Serra e Duarte Marques reuniram no início da semana com a administração do Hospital Distrital de Santarém que abordou as condições de atratividade de médicos. Este regime excecional permite aos hospitais pagar um rendimento superior, além de outras contrapartidas excecionais, aos médicos que aceitarem trabalhar nestas regiões. A lista de unidades que podem usufruir deste estatuto é definida no primeiro trimestre de cada ano pelo Ministro da Saúde e pelo Ministro das Finanças. “Sendo que o HDS tem capacidade orçamental para suportar estes incentivos, sabendo que há uma absoluta necessidade de contratar médicos e reconhecendo que os hospitais situados na região de Lisboa exercem uma enorme concorrência na contratação de profissionais, faz todo o sentido que esta unidade possa ser incluída na lista”, defendem os deputados.

Relacionado