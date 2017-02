Espuma dos dias – Tem mel?

O manifesto interesse do Homem pela política está suficientemente explicado. Aristóteles só por si fez a conveniente explicação. No entanto, custa a entender a razão de alguns homens e mulheres se exporem a vexames, a confissões abstrusas e praticarem dislates acabrunhantes na ânsia de conseguirem um lugar no tablado (às vezes os calcanhares ficam frenéticos).

A legitimação a tal não se coloca, colocam-se interrogações sobre as motivações de pessoas inteligentes, sérias, civilizadas, aculturadas, passarem a praticar indignidades porque se julgam merecedoras de serem eleitas.

Um burgesso bom papagaio, ou uma mulher Semifusa convencida de possuir os dons de Euterpe, nas suas múltiplas expressões e representações procurarem as luzes mesmo que vacilantes da ribalta a troco de reles vacilações não surpreendem, agora as provenientes de gente de trato além de surpreenderem suscitam, pelo menos, lástima. Lembro-me de ver um insigne catedrático português na idade bem madura a desfilar em cortejos maoístas empunhando o livro vermelho. Porém, o famoso investigador estava a sofrer a síndrome do Anjo Azul.

A multiplicidade de exemplos de desvarios levou-me a reler declarações do camarada Nikita referentes ao poder e seu fascínio. O indomável russo (o do sapato na mão na Assembleia Geral da ONU) em declarações nostálgicas (teve sorte não ser fuzilado quando foi apeado) disse ao jornalista que um homem podia cansar-se de tudo, mesmo tudo, menos do exercício do poder. Poder mandar.

O chamado Martelo da Ucrânia tocava na buba. É a magia do poder.

Felizes, todos quantos conhecem o poder de frente e do avesso sabendo enfrentá-lo porque o podem fazer, feliz o lugar em que eles conseguem dar o tom a marcar a marcha dos acontecimentos, sem o qual a maioria dos cidadãos ficaria privada de ouvirem vozes dissonantes da voz do dono.

Naturalmente há sempre pessoas que por se conhecerem bem a si próprias, não vêem senão intenções ocultas nas vozes capazes de enunciarem os defeitos e vícios dos aspirantes ao mando de forma a saciarem a sua antiga e requentada sede de poder.

Se os ursos falassem diziam a causa de após deliciarem o palato chupando favos de mel correm de imediato às margens dos rios e lagos a fim de beberem água, muita água. O mel puxa a sede. A sede acicata a fome. O pote do mel, perdão, do poder é tão, tão apetecível que poucos lhe resistem.

PS – Vale a pena ler o ensaio sobre a paixão pelo poder do influente filósofo matemático Bertrand Russell.

Armando Fernandes