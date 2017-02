Escolas do Vale de Santarém e da Portela das Padeiras vão ter obras

A Câmara de Santarém lançou esta semana concurso para ampliação e requalificação das EB1/JI do Vale de Santarém e da Portela das Padeiras. As obras na Escola Básica e Jardim de Infância do Vale de Santarém contemplam a criação de mais salas de aula, centro de recursos, refeitório e adaptação de casas de banho. A intervenção na Escola Básica e Jardim de Infância da Portela das Padeiras tem como objetivo a sua ampliação, de modo a dotar a escola de mais 2 salas, instalações sanitárias, construção de instalação sanitária para pessoas de mobilidade reduzida, 2 salas para o jardim-de-infância e 4 salas para o ensino básico.

“A entrada da escola passa a ser mais direta e protegida através de uma pala, sem esquecer o acesso a pessoas com mobilidade reduzida, através de rampas e acessibilidade para todos aos espaços de recreio, tanto a nascente como a poente”, refere a nota da Câmara.

