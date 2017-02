Em defesa do Tejo

Aos 32 anos de idade, exigia-se que o livro Vinte Horas de Liteira, de Camilo Castelo Branco, fosse uma obra lida há muito; porém, o contacto com as divertidas histórias só se iniciou e terminou – com aquele saboroso decifrar de última página – neste mês de Fevereiro de 2017. Não me penitencio pela lacuna literária, porque isso seria um exagero; uma conduta pedante para corresponder a um figurino de intelectualidade superior. Contudo, posso afirmar, convictamente, que a falha se encontra suprida, enquanto eu me sinto enricado pela experiência. Trago isto à baila, saliente-se, porquanto gostei de me imaginar, durante uma morosa viagem de liteira por paisagens variadas, entabulando conversas prazerosas. Apesar do produto ficcional do estro camiliano retratar uma locomoção prosadora por outros pontos do mapa, a minha versão incluiu as sinuosas lezírias do Rio Tejo, serpente de água que tantos encómios recebeu do erudito humanista, preceptor do príncipe Dom Duarte, André de Resende. O genuíno pai das Tágides, se ainda respirasse e soubesse o que vem acontecendo ao lar fluvial das musas celebrizadas por Camões, provavelmente, participaria na manifestação convocada pela ProTejo para 4 de Março. Na verdade, mesmo com as proclamações ministeriais – de bofes cheios – sobre o fim da impunidade daqueles que o poluem, os dias amanhecem com frequentes e nada jucundas partilhas de vídeos, denunciando descargas assassinas e destruidoras do nosso património natural! A perplexidade adensa-se quando somos inteirados de lapsos e deslizes na recolha de fluidos para análise ou nas ocasiões em que auscultamos responsáveis políticos a desvalorizar este crime ambiental que nos indigna e entristece. Por tudo isto e bastante mais, peço às pessoas que se desloquem ao cais de Vila Velha de Ródão, pelas 15 horas. Ofertem a vossa força e associem-se a uma causa justíssima!

João Salvador Fernandes