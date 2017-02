Santarém – Hospital da Luz vai ter nova decisão da Câmara até final de março

Uma nova decisão da Câmara sobre o pedido de informação prévia para a construção do novo Hospital da Luz em Santarém deverá ser tomada até março. Assim prometeu o presidente da Câmara na sessão do executivo de segunda-feira, perante as duras críticas da oposição pela forma como tem conduzido este processo.

“Os promotores do Hospital da Luz querem ver resolvida esta situação até final de março e até lá traremos novamente o assunto a esta Câmara”, disse o presidente Ricardo Gonçalves, em resposta à bateria de críticas dos vereadores da oposição à forma como tem tratado este processo.

Recorde-se que foi o comunicado do presidente Ricardo Gonçalves – a criticar o chumbo pela oposição do pedido de informação prévia, publicado no site e no Facebook oficiais do Município – que gerou uma “guerra” de comunicados com a oposição.

“Abriu a época da caça! A sensação das duas últimas semanas é de que abriu a época da campanha eleitoral, e sem necessidade, pois embora este seja ano de eleições autárquicas, o presidente da Câmara anda em campanha eleitoral durante todos os quatro anos do mandato”, disse o vereador António Carmo, numa intervenção muito crítica ao que considerou o “comunicado vergonhoso, demagógico, populista, sem o mínimo respeito pela oposição”

Na reunião de Câmara de segunda-feira, António Carmo associou ainda a eleitoralismo as propostas apresentadas e aprovadas no sentido de reativar o desfile de carnaval na cidade e os protocolos de apoio ao associativismo e às atividades culturais. Francisco Madeira Lopes, da CDU, e Sérgio Cardoso, do PS, dirigiram as críticas ao presidente por ter usado o Facebook do Município para criticar os vereadores da oposição, e reafirmaram as posições tomadas na defesa da segurança jurídica e dos interesses do Município neste negócio.

“O PS é favorável à instalação do novo hospital, desde que sejam ultrapassadas as condicionantes”, afirmou o vereador socialista Sérgio Cardoso. “É uma decisão que necessita de um aprofundamento do debate, aguardamos serenamente e a bola está do lado do PSD”, declarou Francisco Madeira Lopes.

“No Plano Diretor Municipal não há dúvidas – quanto à possibilidade de construir o hospital – quer no PDM em vigor, quer no que está em revisão”, declarou o vereador do planeamento e obras, Luís Farinha, referindo que “o terreno está em área verde de enquadramento que permite o uso proposto”. O facto de existir um parecer diferente de um diretor do departamento em 1999 quanto à instalação de uma clínica no local é justificado pelo vereador como uma “falha que não se pode voltar a repetir hoje, pois dispomos de meios que nos permitem aferir com todo o rigor a área de implantação do edifício”, disse Luís Farinha, mostrando na reunião a planta do PDM. Quanto à classificação do solo como área de atividade económica, o vereador justifica com a proximidade do Retail Park e do Cnema que de facto têm essa vocação. O presidente da Câmara prometeu uma reunião ainda esta semana entre todos os vereadores e os promotores do novo hospital, onde poderão ser colocadas todas as questões, que deverão depois ser respondidas através de um parecer de uma entidade externa.

