Almoster entregue às pecuárias?

A deputada Idália Serrão esteve entre a assistência, da última reunião da Câmara de Santarém, a que assistiu na íntegra. O que a trouxe ali foi questão que pairou no ar até ao final da reunião, quando foi dada a palavra ao público, e a ex-vereadora socialista lá explicou ao que vinha. Foi na qualidade de munícipe, moradora em Almoster, que Idália reclamou, nesta sessão de Câmara, contra os problemas a mbientais provocados por uma pecuária a funcionar na aldeia. “Deixamos a roupa no estendal e o mau cheiro libertado das lagoas durante a noite obriga-nos a ter de lavar tudo novamente”, lamentou. Para agravar as preocupações de Idália e dos outros moradores que já começaram a vender as casas, a Câmara confirmou que há agora um novo projeto em apreciação na autarquia para a instalação de outra pecuária na aldeia…

Relacionado