União de Santarém propõe Cidade Desportiva para o Campo da Feira

A União Desportiva de Santarém, cujo clube tem actualmente em curso a constituição de uma SAD, de acordo com o deliberado na sua última assembleia geral, encomendou ao arquitecto Tomás Salgado – conhecido também pela autoria da Cidade do Futebol, da Federação Portuguesa de Futebol –, um estudo para a implantação de uma “Cidade Desportiva” no recinto do actual Campo da Feira, onde prevê a ocupação de praticamente toda a área disponível, com vários equipamentos desportivos e a transformação da praça de toiros em multiusos.

O advogado José Gandarez, presidente da assembleia geral da UDS, e o presidente do clube, Pedro Fernandes, são quem tem dado a cara por este projecto de investimento privado, já apresentado à Câmara, assim como a todos os partidos e movimentos políticos com representação na Assembleia Municipal, e ainda a outras instituições da cidade, nomeadamente à Associação de Futebol de Santarém.

O ambicioso projecto vai ser apresentado à população da cidade esta quinta-feira, dia 16, às 21 horas, no salão da Assembleia Municipal (na antiga EPC), com a presença do arquitecto responsável pelo estudo, assim como dos dirigentes do Clube. Até ao momento, o projecto parece ter colhido um razoável acolhimento, uma vez que até beneficiou de algumas correcções sugeridas, nomeadamente a da implantação de um multiusos, numa parceria com a Misericórdia, proprietária da Praça de Toiros.

Além do multiusos, que terá cerca de quatro mil lugares sentados, o projecto prevê a construção de um estádio de raiz no espaço do actual Chã das Padeiras, mais dois campos de futebol de 11, um deles também adaptável ao râguebi, mais um campo de futebol de 7 e dois de 5, e ainda 5 campo de padel, um ginásio, um centro de formação desportiva, assim como um restaurante, uma área de serviços e comércio, zonas ajardinadas e 355 lugares de estacionamento. Na prática, é a ocupação de toda a área do antigo Campo da Feira, onde só a Casa do Campino permanecerá como construção original.

Num cálculo ainda grosseiro, segundo os promotores do projecto, o investimento total previsto andará à volta dos 15 milhões de euros, sendo que a construção do estádio e do multiusos serão as mais dispendiosas. Naturalmente que há muitos outros aspectos a considerar neste projecto da UDS, a começar pela cedência do terreno, uma vez que é propriedade municipal, assim como o da captação de investidores, e da rentabilização desse investimento. Mas isso, é o que é suposto os promotores do projecto explicarem à cidadena reunião que marcaram para esta quinta-feira.

