Santarém – Câmara protesta contra obras adiadas na Variante ferroviária e na estrada de Alcanede

As adiadas obras da variante ferroviária da linha do norte em Santarém e da Estrada Nacional 362 para Alcanede são motivo de preocupação e protesto do presidente da Câmara de Santarém. Na última sessão de Câmara, Ricardo Gonçalves confirmou a notícia que publicamos na semana passada. Pois, também a Câmara de Santarém recebeu uma carta da IP a dar conta de que a haver desvio da linha do norte em Santarém será apenas depois de 2020.

“Estamos em fase de revisão do PDM – Plano Diretor Municipal de Santarém e no âmbito da consulta que fizemos às diversas entidades neste fecho da proposta, recebemos as respostas por escrito, entre elas da Infraestruturas de Portugal que nos respondeu que não há intenção de construir a variante ferroviária de Santarém nos próximos 5 anos, sendo a decisão transferida para o período pós 2020”. Perante esta resposta da Infraestruturas de Portugal , coloca-se agora ao Município a questão de definir se mantém o espaço canal para a construção da variante no plano de ordenamento e com condicionantes à construção, tal como estava previsto na proposta apresentada pela Câmara. Porém, com esta resposta da IP, o autarca afirma que o projeto mantém-se no plano de ordenamento, mas deixa de ter condicionantes, o que nos deixa sem argumentos jurídicos para condicionar a construção no espaço canal, o que poderá dificultar a concretização futura da variante”.

O autarca manifestou também a sua preocupação em relação à estrada de Alcanede – EN362, com início de obras previsto para abril, mas “apenas para trabalhos de conservação que não contemplam a necessidade um novo traçado”, declarou o autarca, sublinhando a importância desta infraestrutura para a zona norte do concelho que representa para a economia nacional uma faturação anual da ordem dos 500 milhões de euros, metade dos quais para a exportação.

