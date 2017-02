Plantar e voltar a plantar…

Depois do furto das árvores plantadas no dia 7, a Equipa Multidisciplinar de Ação para a Sustentabilidade da Câmara de Santarém voltou à carga.

E plantou, esta terça-feira, novas árvores nos espaços que ficaram vazios após o ato de vandalismo, com a ajuda dos alunos e professores de Ciências Naturais da escola EB D. Manuel I de Pernes.

Acompanhada pela vereadora do ambiente Inês Barroso, a ação faz parte do projeto Reabilitar Troço a Troço (RTT) que promove a monitorização de troços do rio, com o envolvimento das populações locais. Os resultados destas últimas análises indicam que “o estado de saúde do rio é razoável, com perturbações moderadas”. Mas nunca de fiar, não vá alguém voltar a furtar aquilo que todos ajudaram a plantar.

