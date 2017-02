CDS-PP quer conhecer quais os pontos de recolha de amostras de água no rio Tejo

Os deputados do CDS-PP Patrícia Fonseca, Álvaro Castello-Branco e Ilda Araújo Novo querem saber qual é a localização das estações de amostragem que fazem parte da rede de monitorização do Tejo.

A pergunta ao Ministro do Ambiente foi feita após ter sido revelado pelo proTEJO – “Movimento Pelo Tejo” que, na semana passada, a APA procedeu a uma recolha de amostras de água na praia fluvial de Ortiga mas, ao ser interpelado e questionado sobre se a rede de monitorização da qualidade da água incluía uma estação junto ao paredão da Barragem de Belver (ao invés do braço da albufeira que conflui com a Ribeira de Eiras, onde se encontravam), o técnico da APA terá respondido negativamente, justificando tal facto com a alegada falta de acessibilidades.

Desta afirmação depreende-se que a amostra obtida na praia fluvial de Ortiga pretende ser representativa da qualidade da água na Barragem de Belver, o que, a verificar-se, causa alguma estranheza, já que o braço da Ribeira de Eiras tem sempre um aporte de água proveniente deste tributário que dilui os problemas que se verificam no troço principal do Tejo.

Tendo em conta a situação descrita, os deputados do CDS querem também que o Ministro esclareça se o técnico da Agência Portuguesa do Ambiente se encontrava a recolher amostras, no local referido, no âmbito do programa normal de monitorização, ou se estas recolhas são decorrentes do episódio de poluição registado no dia 8 de fevereiro.

Recorde-se que já no final da semana passada, Patrícia Fonseca questionou o Ministério do Ambiente sobre as descargas poluentes ocorridas a 8 de fevereiro, no Rio Tejo, na zona de Abrantes.

Os problemas ambientais do Rio Tejo têm sido recorrentes, tendo tomado proporções de maiores dimensões nos últimos dois anos.

