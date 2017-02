Andebol – Juvenis dos Caixeiros passam à 2.ª fase do nacional

A equipa de andebol juvenil dos Grupo de Futebol Empregados no Comércio de Santarém está apurada para a segunda fase do campeonato nacional, apesar da derrota no último jogo, no Crato. Os Caixeiros apuraram-se pela segunda época consecutiva para essa fase, onde vai competir com as melhores equipas da zona norte do país.

Nos restantes jogos, o andebol de minis deslocou-se a Benavente e perdeu por 29-14. Também os iniciados do andebol na deslocação a Ponte de Sôr perderam por 23-15 e termiram esta fase do campeonato nacional. O futebol 7 perdeu na deslocação ao Chã das Padeiras.

Futsal dos Caixeiros venceu Vitória de Santarém

A equipa de juniores de futsal dos Caixeiros venceu a equipa do Vitória Clube de Santarém por 05-06, num jogo que não começou da melhor forma com os Caixeiros a perderem por 2-0.

Depois disso, o que se passou foi um desfile de um excelente colectivo, que com esta vitória, continuam na luta pelo título.