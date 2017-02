Amiais de Baixo em festa

Em honra do Mártir São Sebastião, em Amiais de Baixo, cumpre-se a tradição de sábado magro à terça-feira seguinte. A parte religiosa consta de três procissões, em que se assiste, no sábado, a um primeiro cortejo, juntando o profano e o sagrado. Saídos da matriz, com o padre e sem figuras religiosas, os participantes empunham archotes, encaminhando-se alegremente para o cemitério, onde irão buscar o São Miguel: agora, o cariz religioso retoma-se, incorporando a imagem no préstito. Antigamente, o fogo-de-artifício iluminava de pronto os ares, largado no muro do cemitério; agora, é na variante, após a entrada do São Miguel na Igreja. No domingo, a procissão percorre as ruas da freguesia, São Sebastião à frente, seguido pela Comissão das Festas: o juiz, o escrivão e os festeiros. Ao lado de cada festeiro vai uma criança e um seu familiar, em que um lenço, segurado pelas pontas, os une durante o cortejo. São Miguel, Santo António, o Sagrado Coração de Jesus, o Menino Jesus, Nossa Senhora de Fátima e a Senhora da Graça, seguem na procissão e, atrás de cada imagem, caminham os devotos com velas acesas, cumprindo promessas. Sob o pálio, o pároco, o presidente da Junta e o responsável pela Comissão das Festas; depois, a Banda de Travassô e, por fim, o povo. À passagem das imagens, as oferendas dos populares: ouro e dinheiro, em que as notas são presas por alfinetes às vestes das imagens. Momentos de comoção, rolam lágrimas, sabe-se lá que promessas se cumprem, então, ou que outras não se formularão? Chegada a segunda-feira, o São Miguel volta à capela no cemitério, em marcha solene, onde ficará até ao outro ano. O Santo, à entrada do seu reduto, fica de frente para todas as outras imagens, que abalam a pouco e pouco. Apenas a Senhora da Graça se mantém, até que o São Miguel, recuando, mas sempre de frente para ela, entra na capela e a Senhora retoma a procissão. Para lá da religiosidade, destaquemos o folguedo e a hospitalidade: Amiais de Baixo é terra de gente franca, de enorme coração!

Arnaldo Vasques