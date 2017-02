A limpeza está a tramitar, mas a estrada continua cortada

Há cada vez mais gente a espantar-se com as coisas que acontecem cá na terra, como o socialista José Luís Cruz que reparou na nota de imprensa da Câmara de Santarém anunciando a lavagem de contentores, e lançou o comentário muito bem humorado no Facebook: “Muito inchada, vem a nossa Câmara divulgar junto dos munícipes a sua decisão de lavar os contentores do sul do concelho. É espantoso como um procedimento que devia fazer parte da gestão corrente dos serviços de higiene e limpeza do município, tem honras de quase comunicado e partilha no facebook do Sr. Presidente. Vamos ver quanto tempo vai demorar a concretizar esta acção. Mas espera-se que, como não carece de visto do Tribunal de Contas, seja um pouco mais rápida do que o restabelecimento ao trânsito da EN114…”

Relacionado