Deputados do PSD querem Hospital de Santarém como “zona carenciada” para atrair médicos

Dirigentes da Comissão Política Distrital do PSD e os deputados eleitos pelo distrito realizaram esta segunda-feira um conjunto de visitas e reuniões com o Comando Distrital da PSP e com as administrações do Hospital Distrital de Santarém e do Centro Hospitalar do Médio Tejo.

A comitiva foi apresentar cumprimentos ao novo Comandante Distrital da PSP e conhecer os primeiros dados do relatório de segurança interna de 2016 no que diz respeito ao distrito de Santarém.

No âmbito da saúde, o início do novo ano tem sido marcado pelas enormes dificuldades orçamentais tornadas públicas pelas diversas unidades hospitalares espalhadas pelo país. Preocupados em particular com a situação dos hospitais do distrito de Santarém, os deputados do PSD Nuno Serra, Teresa Leal Coelho e Duarte Marques e os membros da Comissão Política Distrital do PSD, João Moura e Isilda Aguincha, quiseram conhecer ao pormenor os resultados do ano 2016 e as principais preocupações e dificuldades para 2017.

No Hospital de Santarém, a comitiva tomou conhecimento do “aumento do número de cirurgias, graças à entrada em funcionamento das salas de bloco operatório provisório cujas obras se iniciaram ainda em 2015”. Face à constante dificuldade na contratação de médicos, os deputados eleitos por Santarém “irão de imediato propor ao Governo que o Hospital Distrital de Santarém seja considerado “zona carenciada”, estatuto temporário que permite criar mais incentivos à contratação, estatuto que o CHMT já usufrui”.

Para o PSD, “importa também garantir que o Ministério das Finanças agilize os procedimentos necessários, ainda em falta, que permita o visto prévio do Tribunal de Contas para dar início às obras para o novo Bloco Operatório cujas verbas estão já garantidas desde 2015 e sem o qual não podem arrancar”. No entanto, o PSD lamenta “o elevado prazo médio de pagamento a fornecedores superior a 300 dias o que obviamente cria problemas à economia local”.

Os representantes do PSD visitaram também o Centro Hospitalar do MédioTejo onde conheceram um novo programa com elevada qualidade, a Consulta Aberta, que permitir retirar um elevado número de utentes das urgências que não têm justificação médica para ali se dirigir. A Administração do CHMT partilhou também os futuros investimentos em equipamento que estão a ser preparados num processo de continuidade do esforço de reequipamento tecnológico das três unidades que constituem o CHMT, esforço que o PSD espera que seja acompanhado pelo Ministério da Saúde.

