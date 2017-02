Ai se a central tem um furo no reator!

Ora na qualidade de candidato à Câmara de Santarém, ora como dirigente da Concelhia do PS, Rui Barreiro desdobra-se em contatos e iniciativas. A mais recente foi a reunião com os administradores da Luz Saúde e Fidelidade para conversar sobre a construção do novo Hospital em Santarém.

Agora, já na qualidade de delegado distrital da Ordem dos Engenheiros, Rui Barreiro vai integrar a comitiva do seu Bastonário, o também ribatejano Carlos Mineiro Aires, que irá visitar a central nuclear de Almaraz, junto ao Tejo, a 100 km da fronteira.

Esperemos que tudo corra pelo melhor e que o hiperativo candidato socialista não venha de lá radioactivo…

