Santarém – Rui Barreiro reuniu com administração do Hospital da Luz

O presidente da Concelhia do PS e candidato à Câmara de Santarém reuniu na sexta-feira passada com elementos da administração da Fidelidade e da Luz Saúde, que pretendem construir um novo hospital em Santarém. O encontro teve lugar no Hotel Santarém, e Rui Barreiro foi acompanhado pelos vereadores do PS, Celso Braz e Sérgio Cardoso.

“Uma reunião proveitosa, esclarecedora e que confirma claramente a correta decisão tomada na defesa de Santarém”, disse Rui Barreiro, referindo-se ainda ao chumbo pelos vereadores da oposição na Câmara ao pedido de informação prévia da construção do Hospital da Luz .

Com esta reunião, Rui Barreiro quis “evitar que a demagogia, o populismo, e o pretenso combate político fácil, possam vencer o necessário trabalho, bom senso e a defesa do interesse público”.

Segundo o presidente do PS de Santarém, os elementos da administração da Luz Saúde e da Fidelidade “entenderam a nossa posição e agradeceram a nossa postura e a indicação das soluções de presente e futuro. Cumprimos a nossa obrigação, assim outros façam o mesmo”. Segundo Rui Barreiro, a Luz Saúde continua interessada em construir o novo Hospital naquele local e admite esperar que o assunto se esclareça e sejam ultrapassados os obstáculos, até porque já investiram muito dinheiro em estudos prévios e projetos, tendo em conta aquele local.

