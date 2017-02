Roteiro para o fim de semana em Santarém

Sexta-feira:

Esta sexta-feira, dia 9 de fevereiro, das 10h00 às 12h30, vão realizar-se Visitas Guiadas ao Teatro Taborda – Círculo Cultural Scalabitano.

À semelhança do ano transato, a Escola Alexandre Herculano, em parceria com o Círculo Cultural Scalabitano, está a organizar Visitas Guiadas ao Teatro Taborda, para o início do mês de fevereiro.

Das 18h00 às 22h00, o Ginásio da Escola Básica de S. Domingos acolhe, o Projeto ODISSEIA, com Histórias em Viagem: assim se chama o espetáculo itinerante de artes de rua que a companhia Radar 360º.

A Artemrede arranca, assim, com a segunda fase deste projeto, cofinanciado pela Fundação Calouste Gulbenkian, no âmbito da 2ª edição do programa PARTIS, e realizado em parceria com a cooperativa de solidariedade social RUMO no acompanhamento social e na avaliação.

Depois das participações de Rui Catalão e da Radar 360º, a terceira fase do projeto contará com a participação do realizador e músico António-Pedro. O ODISSEIA desenrolar-se-á até 2018.

Histórias em Viagem: assim se chama o espetáculo itinerante de artes de rua que a companhia Radar 360º vai criar no âmbito do projeto ODISSEIA, naquela que será também a primeira coprodução da Artemrede em 2017.

Histórias em Viagem tem estreia prevista para o próximo mês de abril em Oeiras, mas a companhia portuense com direção artística de Julieta Rodrigues e António Oliveira começa já este mês uma série de encontros preparatórios com jovens entre os 15 e os 26 anos dos municípios de Oeiras, Moita, Barreiro, Santarém, Almada e Sesimbra.

À semelhança do que aconteceu com o espetáculo “E Agora Nós”, de Rui Catalão, em 2016, o objetivo é capacitar os jovens participantes com competências artísticas e envolvê-los no processo criativo de um espetáculo, que depois entrará em itinerância nos municípios associados da Artemrede.

Às 18h30, há Workshop Yoga do Riso, na Arborea, na Avenida Madre Andaluz, N.º 17, em Santarém, destinado a adolescentes com idade superior a 15 anos e adultos, com a Facilitadora, Manuela Mendes, certificada pela Katarias School of Laugther Yoga. Para inscrições e informações: 936 566 759.

“Conhece o Yoga do Riso e os seus benefícios? Foi criada em 1998 por um médico, Dr. Madan Kataria, fundador do movimento mundial de Yoga do Riso. O riso é um comportamento humano que traz bem-estar às pessoas, contribuindo grandemente para fortalecer o desenvolvimento e crescimento pessoal, a melhoria da autoestima, confiança, satisfação pessoal e gestão de stress:

– Proporciona o desbloqueio das tensões no nosso corpo e equilíbrio emocional;

– Ajuda a desenvolver a intuição, imaginação e criatividade;

– Melhora o relacionamento com o outro e a qualidade de vida de quem a pratica;

– Oferece uma atitude positiva que pode incentivar a mudanças no estilo de vida;

– Ajuda a que se sinta melhor em relação a si e aos outros”.

Sábado:

Este sábado, às 10h30, Arte para Bebés, no Aqui Há Gato. Sujeito a marcação prévia.

Uma sessão dedicada aos bebés entre os 7 meses e os 3 anos. Cada bebé vem acompanhado de um adulto e juntos trabalham as relações, com os materiais, com os adultos e com as outras crianças. Um momento para colorir as sensações!!!

(Duração) 30’ (Classificação) a partir dos 12 meses (c/ aquisição de marcha) até 3 anos / inclusive (Preço) 7€ bebé + adulto

Às 12h00 e às 16h30, há Oficinas de arte – Mês da embalagem – Contentor Amarelo, na Livraria Aqui Há Gato.

Com muita arte e imaginação, vamos criar um “CESTO DE MOLAS”.

Inscreve-te já 961229187 / 243 094 019

Duração: aprox. 1h – Classificação: M / 4 – 7€

http://www.aquihagato.org/tema-do-mes-embalagens-2/

Às 16h30, Samuel Pimenta lança o seu primeiro romance “Iluminações de uma Mulher Livre”, na Sala de Leitura Bernardo Santareno.

“A velha, a menina, a mulher: bruxa, santa ou messias?

Na aldeia que a rejeita e persegue, Isabel acorda com a única ideia capaz de a libertar do casamento opressor em que vive: matar o marido. Se, de início, a ideia lhe parece improvável, vai ganhando força à medida que recorda as histórias das mulheres do passado de que a avó lhe falava quando com outras mulheres se reunia em grupos femininos secretos para falar de oráculos, curas e magia – mas também da opressão de que tantas mulheres foram vítimas ao longo dos tempos, e do combate pela sobrevivência, do orgulho de serem mulheres”.

Às 21h30, o Teatro Sá da Bandeira apresenta a Performance/instalação – Terrarium.

«“Um homem foi colocado num Terrarium para observação das suas ações. Movimenta-se no escuro, aparecendo e desaparecendo. O terreno que habita está coberto de artefactos e as ações que cria possuem um carácter lento, quase de imagem estática. Parece estar habituado a estar naquele lugar, e as ações parecem sair-lhe de dentro dos olhos, como se empurrasse as mãos através dos olhos e segurasse algumas das imagens que contém lá dentro. São a projeção do seu interior para o exterior, como se o seu cérebro fosse uma câmara escura onde as ações/ imagens são reveladas sempre numa luz fosca, aparecendo por um breve momento, para logo desaparecer.

Existe uma pressão para o impacto, para a consequência, para o esclarecimento. Existe algo intermitente, algo relacionado com a morte, com o desaparecimento. À primeira vista Terrarium está instalado num beco sem saída, uma espécie de laboratório onde o universo celebração e sonho são envolvidos por um estado crepuscular. Talvez uma espécie de figura que vive dentro de uma “caverna” e que explora a impossibilidade de “fixar” o tempo».

Ficha Técnica e Artística: Criação e Interpretação André Uerba | Desenho de Luz, Som, Vídeo & Figurinos André Uerba |Luz LED André Uerba & Travis Wood | Assistente de Coreografia Anna Posch | Mentores Diego Agulló, Siegmar Zacharias, Vladimir Miller | Aconselhamento de Luz Ruth Waldeyer | Produção Short Hope | Co-Produção HZT, Ufertstudios | Apoio Albrecht Kindergeraete, casaBranca, CNC | Créditos fotográficos André Wunstorf.

Agradecimentos: Ana Borralho & João Galante, Ana Trincão, António da Camara Manuel, Boyan Manchev, Barbara Friedrich, Cláudia de Serpa Soares, Eva-Maria Hoerster, Joana von Mayer Trindade, Máquina Agradável, Miguel Moreira, Nicolas Woche, Nikola Pieper, Nik Haffner, Rhys Martin, Sandra Blatterer, Sophia New, Thomas Walgrave, Vera Mantero e a toda a equipa dos Uferstudios.

(Performance) (Duração) 60’ (Classificação) M/12 (Preço) 5€ (Lotação Limitada)

Domingo :

Em permanência:

Até dia 28 de fevereiro, visite a EXPOSIÇÃO BIBLIOGRÁFICA “Vamos ler…Pe. António Vieira (1608-1697)”, na Biblioteca Municipal Anselmo Braamcamp Freire, segunda a sexta-feira das 09h30 às 18h00.

Em 2017 comemoram-se os 320 anos da morte do Padre António Vieira, uma das personagens mais influentes do seculo XVII e um escritor e orador português da Companhia de Jesus que combateu incansavelmente a exploração e escravização dos povos indígenas, defendeu os judeus e a abolição da escravatura.

Foi um dos mais inspiradores e completos oradores da história europeia cuja sua vasta obra literária, com destaque para os cerca de 200 sermões que escreveu, continua a ser em pleno seculo XXI como de grande interesse para os investigadores, academias científicas, culturais e literárias.

A Sala de Leitura Bernardo Santareno acolhe, até dia 28 de fevereiro, a EXPOSIÇÃO BIBLIOGRÁFICA “Esopo” na Literatura Infantil, de segunda a sexta-feira, das 09h30 às 18h00.

Esopo foi um escritor Grego conhecido pelas suas fábulas ainda hoje a circularem na geração infantil com inúmeras traduções nas mais diversas línguas.

As suas fábulas inspiraram muitos outros escritores fabulistas como foi o caso de Jean de La Fontaine. Pouco se sabe sobre Esopo, sabe-se que tinha o dom da palavra e grande habilidade a contar histórias em que os personagens eram animais ou personagens mitológicas, nas quais havia sempre ensinamentos morais verdadeiros e profundos.

Até dia 28 de fevereiro, visite a Exposição Coleção de arte contemporânea ‘Manuela de Azevedo’, na Biblioteca Municipal Anselmo Braamcamp Freire, de

segunda a sexta-feira, das 9h30 às 12h30 e das 14h00 às 17h30.

Na Casa-Museu Anselmo Braamcamp Freire encontra-se em exposição parte do espólio artístico da jornalista Manuela Ferreira de Azevedo, doado à Câmara Municipal de Santarém no final da década de 80, espólio esse que contempla reconhecidos artistas nacionais e internacionais.

De janeiro até ao final de março está em destaque trimestral uma obra da autoria de Manuel Cargaleiro: S/Titulo, serigrafia s/ papel, datada de 1978.

Até dia 28 de fevereiro, visite o Arquivo Histórico Municipal-Mostra Documental

“Falam documentos de outras eras”, na Biblioteca Municipal Anselmo Braamcamp Freire, de segunda a sexta-feira, das 09h30 às 18h00.

“[Acórdão da Câmara Municipal da Vila de Santarém]. Santarém, 9 de janeiro de 1745.

Assinado pelo Juiz e procuradores: [João Luis Cardozo]; Mergulhão; Lacerda; [Diogo da Silva; Manuel do Couto, Jozeph Simois e pelo escrivão da Câmara, Joseph da Silva Torres.

Em virtude das queixas apresentadas pelos lavradores, a Câmara toma providências para minimizar os prejuízos causados pela abundância de pássaros no termo de Santarém”.

Aproveite para visitar o Centro de Interpretação – Urbi Scallabis – USCI, no Jardim Portas do Sol, de quarta-feira a domingo, das 09h00 às 12h30 e das 14h00 às 17h30. Para mais informações, contacte o telefone: 243 357 288.

Instalado no Jardim Portas do Sol, o Centro de Interpretação Urbi Scalabis concilia, de forma harmoniosa, a dimensão turística e a vertente científica, fruto de um aprofundado trabalho de estudo e investigação.

Visite o Núcleo Museológico do Tempo – Torre das Cabaças, com destaque para o Relógio Solar da Torre, de quarta-feira a domingo, das 09h00 às 12h30 e das 14h00 às 17h30, sob marcação através do telefone: 912 578 970.

«A invenção do relógio mecânico, no terceiro quartel do século XIII (c. 1271), exerceu um papel essencial na transformação da consciência do tempo e das mentalidades medievais, sobretudo a partir dos séculos XIV e XV. O novo invento teve por base o escape e um motor regular, tendo sido posteriormente associado ao toque de sinos. A sua utilização difundiu-se nas urbes da Baixa Idade média, como em Lisboa, com o relógio da Sé, ou Santarém, onde o Cabaceiro fez a sua aparição ainda em Quatrocentos.

No século XVI, em pleno Renascimento, inventa-se o relógio de molas, mais eficaz, a que nobres, bispos e reis vão ter acesso através dos contributos dados por ferreiros, serralheiros, astrónomos e matemáticos. Porém os relógios de base astronómica não desapareceram, como o atesta o quadrante solar da Torre das Cabaças, datado de 1596. A sua existência era fundamental em face da relativa precisão das engrenagens, onde as discrepâncias temporais eram frequentes.

O relógio solar da Torre é um objecto horizontal, semiesférico, de periferia gomeada e sem estilete. O mostrador mostra três círculos concêntricos: os dois primeiros delimitam os traços das meias horas e o último regista os algarismos das horas.

A tipologia deste quadrante encontra paralelos em Portugal, como no caso da ‘pedra de horas’ da Quinta da Torre de S. João de Ver, em Santa Maria da Feira. A sua função era acertar os mecanismos horários mais complexos, de base mecânica, os pioneiros da horologia de engrenagens.»

