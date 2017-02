Natação – CN Rio Maior com excelentes resultados em três frentes nos nacionais

No último sábado, em representação do Clube de Natação de Rio Maior, as nadadoras juvenis Beatriz Carvalho e Mafalda Rosa, o júnior Tiago Campos e a sénior Maria Beatriz Dias, acompanhados pelo técnico Nuno Ricardo, participaram na Fase de Qualificação do Campeonato Nacional de Longa Distância, em Coimbra (p50). Esta fase de qualificação decorreu simultaneamente em três piscinas do país. As nadadoras Mafalda Rosa e Beatriz Carvalho, que participaram na prova de 3Km e o nadador Tiago Campos, que participou nos 5Km, garantiram o Apuramento à Final do Campeonato Nacional de Longa Distância, que decorrerá em Rio Maior, a 25 de fevereiro, com excelentes resultados: Mafalda Rosa ficou em 3º lugar e Beatriz Carvalho em 8º enquanto Tiago Campos foi o vencedor júnior da prova. A nadadora sénior Beatriz Dias ficou em 8º no seu escalão nos 5Km.

Ainda no sábado, em Sines, o nadador master (escalão D) Telmo Pena participou no XI Open Internacional de Masters de Inverno, que contou com a participação de 614 nadadores. O atleta do CNRM alcançou o 7º nos 200m bruços e o 10º lugar nos 50m bruços.

No domingo, os nadadores Andreia Ferrum (95), Diogo Simões, Guilherme Pires (99), Ana Beatriz Rodrigues (02), Ruben Carreira, Tomás Felício, Tiago Jorge (03), Carina Alves, Martim Carvalho (04), Beatriz Reis (05), acompanhados pelo técnico Guilherme Sá – participaram no Campeonato Inter-Regional de Clubes. A equipa riomaiorense, a nível da ANDS, alcançou o 6º lugar, com 285 pontos.

Relacionado