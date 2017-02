Futsal – Cartaxense vence AQS e sobe ao terceiro lugar do campeonato amador

O campeonato voltou aos palcos futsalísticos de Santarém (após jornada de taça) e trouxe uma mudança de líder: AB Team regressa ao topo, ainda que à condição, pois o Borussia tem um jogo em atraso. O primeiro jogo da tarde do passado fim de semana opôs um AQS que vendeu cara a derrota por 2-3 perante a Associação Desportiva União Cartaxense, que apenas nos instantes finais consomou o triunfo, que lhe valeu a subida ao 3º lugar da classificação, a apenas dois pontos dos líderes. Um jogo com muitos golos opôs de seguida os Gunners ao Cruz de Cristo, com vitória sem margem de dúvidas da formação da CCFC por 5-2 com um hattrick de Rodolfo Santos. De seguida GDB/Serviroad e Manezes reeditaram o duelo da semana passada, desta feita para outra prova, e o resultado final de 2-2 e consequente partilha de pontos aceita-se e muito se deveu à grande exibição do guardião do Manezes Carlos Silva. A partida seguinte comprovou a surpresa da tarde: o Várzea arrancou um empate ao líder (partilhado) Borussia a 1-1, também muito graças à excelente exibição do seu guarda-redes, e saltou assim para lugar de playoff. Terminou a tarde com uma vitória justa por 4-2 do AB Team perante o Terceiro Anel equipa que tarda em somar pontos, mas que novamente vendeu cara a derrota, vacilando nos últimos minutos da partida.

No próximo sábado a 13ª jornada será realizada no pavilhão Casa do Povo de Benavente, uma jornada diferente alternando futsal com exibições de ginástica, acrobacias, ballet e dança.

