Editorial – O Ribatejo com site renovado, e uma pitada de humor

É da natureza do jornalismo valorizar sempre a novidade. Não é que a memória do acontecido não esteja (e deva estar) presente nas notícias dos jornais, mas é a novidade, sobretudo, que lhe dá substância e que os leitores mais procuram. Pois também O Ribatejo tem novidades a dar de si. Talvez os leitores mais familiarizados com o digital já se tenham apercebido da recente alteração de visual do site do jornal. Mais moderno, mais apelativo, mais funcional e, principalmente, com uma muito melhor legibilidade. É verdade que ainda há acertos a fazer na mudança em curso, mas já serão aspectos de pormenor. Esta alteração tem um nome, o do autor a quem endereçamos o nosso merecido agradecimento: Marco Santos, jornalista que já foi desta casa, onde se iniciou, que passou pelo diário “i”, e está agora na associação cívica “Transparência e Integridade” (instituição que acaba de divulgar um estudo de análise à transparência dos municípios portugueses, com algumas curiosidades sobre o nosso distrito e a que voltaremos, com o devido relevo, em próxima edição). Com ele, Marco Santos, continuaremos a melhorar o site do jornal que tem estado a crescer sustentadamente em número de visitantes – só no ano passado registou mais de um milhão e meio de visitas, perto de dez milhões de páginas consultadas e mais de 35 milhões de clicks. São números que surpreendem numa edição online de jornal regional, e que nos levam a querer caminhar mais no sentido de melhorar e inovar o digital e a webtv – quer seja em notícias, quer ainda no entretenimento, ou mesmo na imprescindível publicidade.

E tanto assim é, que entre as novidades do renovado site de O Ribatejo lá está também uma secção de humor. E humor porquê? Que préstimo pode ter uma secção de humor, se a maior parte das pessoas não tem interesse em relacionar-se com o mundo dessa forma, ou não pode dar-se a esse luxo? A expressão original – mas sem o ponto de interrogação, portanto afirmativa – é colhida da vasta seara de Ricardo Araújo Pereira, porventura o humorista português mais talentoso na actualidade, e que acaba de editar “Uma espécie de manual da escrita humorística”. Uma preciosidade de livrinho, com pouco mais de cem páginas, que recomendamos vivamente, e onde disserta sobre esta coisa de pouco préstimo que é o humor, que não mudando a raiz das coisas, ajuda muito a mudar a maneira de as ver.

É o que tentamos também fazer com esta secção em que o popular e talentoso actor Carlos Oliveira – mais conhecido pelo Chona, do “Teatrinho” de Santarém – dá voz e expressão a uma crónica semanal, inteiramente gravada e montada no nosso estúdio de vídeo. O texto é do próprio, e a montagem vídeo do nosso camarada Bruno Oliveira. A primeira edição das “Ultras do Chona”, assim se chama esta nova secção do site, já está pronta para visionamento: é um clássico de Adão e Eva, mas com algumas questões sobre a igualdade de género e outras interferências no mito, como a de um inconveniente porco-espinho.

Vamos rir, pois! Oportuna recomendação do velho Eça, colhida das crónicas da sua imorredoura Campanha Alegre: “Vamos rir, pois. O riso é uma filosofia. Muitas vezes o riso é uma salvação. Em política, pelo menos, o riso é uma salvação”.

E a política, como é sabido, está em tudo o que respeita à nossa vida em comunidade. Tal como o humor, se o soubermos ver com olhar despido da criança que ainda habita em cada um de nós.

Relacionado