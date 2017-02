Cruz de Cristo Atlético Clube da Póvoa de Isenta movimenta 60 crianças no futsal

A Associação Desportiva Cruz de Cristo Atlético Clube (ADCCAC) da Póvoa da Isenta, no concelho de Santarém, está a realizar um trabalho notável com as escalões mais jovens no futsal.

O Clube conta esta época com 63 jogadores, entre os 5 e os 11 anos, inscritos na Associação de Futebol de Santarém.

“Começámos este trabalho há 4 anos e neste momento já contamos com mais de 60 crianças, não só da freguesia da Póvoa da Isenta, mas também do Vale de Santarém, de Almoster e de Santarém”, afirma José João Delgado Pedro, seccionista do clube que tem como presidente da direção Francisco Patrício. O Cruz de Cristo da Póvoa da Isenta conta com equipas nos campeonatos de benjamins e infantis e participa nos encontros de petizes e traquinas.

“Somos um clube diferente dos outros em Santarém, funcionamos mais como ATL do que como clube de competição”, afirma José João. “O apoio da Câmara aos escalões de formação tem sido uma grande ajuda que, juntamente com os patrocínios e a quota de 6 euros mensais paga pelos pais, permitem manter as contas em dia”, afirma José João. “As crianças não pagam mais nada, pois conseguimos patrocinadores para comprar os equipamentos completos e, graças ao apoio da Junta de Freguesia da Póvoa da Isenta, também dispomos de transporte das crianças para os jogos.

Inês Melo, mãe de dois jogadores, elogia as condições que aqui veio encontrar e o apoio que o clube tem prestado. “Gostar de ganhar é normal e serve de motivação, mas o mais importante nestas idades é eles divertirem-se a fazer desporto”. Outro pai, João Tavares, junta-se à conversa, para sublinhar o grande entusiasmo dos miúdos, sempre animados nos treinos e nos jogos, imperando o bom ambiente o espírito de família”.

Cláudia Batista é a treinadora das várias equipas, trabalho que partilha com Leonor Teles de Menezes. “Quando começámos este projeto, o objetivo era termos o maior número de crianças para podermos criar várias equipas; hoje esse trabalho já começa a dar frutos, com as várias equipas a participarem nos campeonatos da Associação de Futebol de Santarém”, afirma Cláudia Batista.

“O nosso objetivo é continuar a crescer para podermos abrir equipas nos restantes escalões”, afirma a treinadora.

Os treinos decorrem no pavilhão da escola Alexandre Herculano às terças e quintas-feiras, entre as 18h30 e as 20 horas, e na nave desportiva municipal às quartas-feiras, entre as 18h30 e as 19h45.

Entretanto, o Atlético Cruz de Cristo da Póvoa da Isenta vai organizar este ano o seu 1.º Torneio de Futsal Juvenil. O 1.º Quinzena Futsal Kids vai realizar-se nos dias 27 e 28 de maio, no Pavilhão Municipal de Santarém, nos escalões de Petizes, Traquinas e Benjamins.

