Convívio anual dos antigos alunos da Escola Industrial e Comercial de Santarém

O convívio anual de 2017 vai ser no dia 25 de Março, no salão Moinho de Vento, em Almeirim. O programa inclui almoço e jantar, música para dançar, além de diversas actividades de animação e convívio.

As inscrições estão abertas. Para informações, ver no blog Alfageme Santarém, dos antigos alunos, em

https://alfagemesantarem.wordpress.com/2017/01/19/estao-abertas-as-inscricoes-para-o-convivio-anual-de-2017-que-vai-ser-em-25-de-marco/

Neste convívio vai ser entregue, de novo, o “Prémio Antigos Alunos”, ao melhor aluno finalista de um curso da Secundária Dr. Ginestal Machado, no valor de 250 euros. O prémio foi instituído em 2012 e vem sendo atribuído desde 2013.

A equipa da Organização é constituída por António Amaral Ramos, António Colaço, Artur Fandinga Bernardes, Carlos Simões, Francisco Patrício, Joaquim Botequim, Manuel Feliciano, Manuel Sá, Maria Encarnação Alexandre, Mena Caetano, Piedade Gouveia Figueiredo, Silvina Tainha Gomes e Vítor Baeta da Graça.

O encontro destina-se também aos familiares dos antigos alunos, assim como aos antigos professores e funcionários.

A Escola Industrial e Comercial de Santarém foi fundada em 1956. Em 1979, com a extinção do Ensino Técnico, e a sua substituição pelo Ensino Unificado, a Escola passou a Secundária de Marvila. Em 1987 foi fundada a Escola Secundária Dr. Ginestal Machado, a qual, de algum modo, prossegue a história da Escola Industrial e Comercial, onde milhares de alunos de Santarém e do distrito obtiveram formação técnica, visando a sua entrada numa profissão ou leque de profissões. Os cursos inicialmente obtidos na escola eram três: de Formação Feminina, de Formação de Serralheiros e de Geral de Comércio. Mais tarde vieram a ser abertos outros cursos, inclusive Complementares. Os cursos funcionavam em regime diurno e nocturno.

Desde muito cedo os antigos alunos sentiram necessidade de se reencontrarem, em convívio. O primeiro encontro aconteceu em 1972, em Santarém, na Casa do Campino. Desde então sucederam-se convívios anuais, com a presença de dezenas de antigos alunos e alguns professores. Mais recentemente, a partir de 2010, os convívios passaram a ter maior participação, beneficiando de novo modelo de organização, que passou a contar com divulgação também pelas redes sociais.

