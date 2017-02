Caciques e tachistas

Sabemos que cortes e coortes de asseclas, caciqueiros e tachistas florescem, que nem plantas de caule encurvado, em terrenos estrumados a poder, aguardando que o ceifar das louras searas lhes garanta a oportunidade, entre a resteva, de um lugar ao Sol. Quando alguém ataca os monarcas vigentes, mesmo que sobrevenha inteira justiça no acometimento, uns reagem em modos embrutecidos e atoleimados, escoiceando insultos e desnudando obcecações – quase-parafílicas – pela imitação da protecção civil e dos seus avisos amarelos, laranjas e vermelhos; é como se houvesse risco dos críticos se queimarem no incêndio purgador dos intolerantes (será que também se fardam?). Outros, de sapato envernizado e condutas felinas, furtivos no andar e mortais no estender da garra acerosa, esperam por uma inexorável e inevitável manifestação de fraqueza; logo que esta emerge da imperfeição humana, desferem o golpe exanguinador ou intentam a compra a preço de saldo. Cuidado! Os situacionistas, a olho nu, não se distinguem do comum cidadão: há os que revelam inapetência por BD e o desconhecimento desse universo artístico; há os que gostam de caracoletas e de bitoque; há os que adoram estar sentados, risonhos, sobrevivendo com os rostos encaixilhados por façanhas de antanho; há-os de cabelo crespo e lambido; há-os de várias maneiras e feitios. Nalguns casos, a identificação destes pecos gratinados é um processo deveras simples e auto-evidente; porém, nem sempre se confirma essa facilidade qualificativa, até em circunstâncias de confronto com o grazinar de ogres trauliteiros (podemos tomá-los por onagros de convicções vincadas). Esquecem-se, no entanto, que o erro acompanha o viver e que o milhano espreita o estorninho. Moral da história? Se, em essência, todos eles são solípedes peados, medrando em qualquer sítio e alimentando-se de migalhas de príncipes, Abrantes está impedida de alegar estatuto de excepção.

João Salvador Fernandes

Relacionado